La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) puso en marcha una plataforma digital para que los gobiernos regionales, municipalidades provinciales y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) remitan la información de los transportistas que podrán ser evaluados para acceder al subsidio temporal al diésel aprobado por el Gobierno.

La herramienta permitirá a las autoridades enviar los padrones de autorizaciones y habilitaciones vehiculares vigentes de las empresas y operadores de transporte, requisito indispensable para que la ATU pueda verificar las solicitudes y gestionar el otorgamiento del beneficio.

La medida forma parte de la implementación del Decreto de Urgencia N.° 004-2026, que establece un subsidio de S/ 4 por cada galón de diésel B5 y B20 con un contenido de azufre de hasta 50 partes por millón (ppm), adquirido durante un periodo de dos meses. El objetivo es aliviar el impacto del alza de los combustibles en el transporte de pasajeros y mercancías.

Para acceder al subsidio, entre los requisitos figura que las empresas y los operadores deben contar con autorizaciones y habilitaciones vehiculares vigentes emitidas por el MTC, los gobiernos regionales o las municipalidades provinciales, según corresponda.

La medida forma parte de la implementación del Decreto de Urgencia N.° 004-2026. Foto: ATU

La plataforma desarrollada por la ATU permitirá a las entidades competentes remitir esta información de manera digital para que la autoridad realice la validación de los registros antes de aprobar el beneficio.

Los responsables de cada autoridad regional y local deben solicitar la creación de su usuario y contraseña al correo electrónico sstr1112@atu.gob.pe, con el asunto “Acceso a plataforma de subsidio”.

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La entidad advirtió que, si los gobiernos regionales o las municipalidades no envían oportunamente los padrones de transportistas autorizados, la ATU no podrá otorgar el subsidio a los operadores de esas jurisdicciones que no figuren en dichos registros o que no cumplan con los requisitos establecidos por la norma.