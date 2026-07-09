Más de 66,000 peruanos de 412 localidades rurales del Perú accederán por primera vez a servicios móviles de voz y datos 4G, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Esto, indicaron, se impulsará luego de la suscripción de compromisos entre el MTC y los cuatro principales operadores móviles del país: Bitel (Viettel Perú), América Móvil (Claro), Entel e Integratel.

Durante la ceremonia de suscripción, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, señaló que esta alianza se impulsó con mecanismos como el régimen especial de pago de la tasa por explotación comercial y el canon por cobertura, el cual permite que las operadoras destinen hasta el 60% del pago por el uso del espectro radioeléctrico a inversiones en infraestructura móvil en localidades rurales.

“Estos mecanismos ciertamente son innovadores, permiten convertir las obligaciones de los operadores en inversiones, pero no en cualquier inversión, sino en inversión con alto impacto social (...) creemos que es una manera concreta de plantear soluciones o de generar soluciones que benefician directamente a personas”, comentó.

La iniciativa contempla inversiones por más de S/182 millones para implementar infraestructura de telecomunicaciones en 22 regiones del país. Con esto, se espera que las 412 localidades beneficiadas -que fueron seleccionadas por los propios operadores- cuenten con el servicio hacia junio del 2027.

Esta medida, precisaron, permitirá a estos beneficiarios facilitar su comunicación y uso de plataformas de educación, salud, comercio electrónico e inclusión financiera, además de generar nuevas oportunidades para el desarrollo económico local.

Cabe mencionar que, desde su implementación, el Canon por Cobertura ha permitido que más de 296 mil ciudadanos de 1,531 localidades rurales accedan por primera vez a servicios móviles 4G.