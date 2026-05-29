Hoy, sectores como minería, puertos, manufactura y logística necesitan procesar grandes volúmenes de información para aumentar su productividad, mejorar la seguridad de sus colaboradores y reducir costos operativos.

Según el informe CIO Playbook 2026 de IDC en colaboración con Lenovo, el 98% de las empresas peruanas planea aumentar su presupuesto en inteligencia artificial. Y el estudio “Desbloqueando el Futuro de la Minería” de Mind the Bridge y BHP señala que, al 2025, casi el 70% de las compañías mineras a nivel global ya incorporaban Inteligencia Artificial en sus operaciones.

La pregunta que se hace cada ejecutivo de estas industrias es la misma: ¿con qué infraestructura voy a sostener todo eso? Ahí es donde las Redes Privadas 5G cumplen un rol cada vez más relevante.

Red Privada 5G: lo que cambia en la operación de tu empresa

Una Red Privada 5G permite desplegar conectividad dedicada con alta disponibilidad e integración entre los sistemas de tecnología de información y operación — condiciones clave para que las industrias operen con mayor control, eficiencia y continuidad. En la práctica, esto se traduce en:

Monitorear equipos y activos en tiempo real.

Reducir tiempos de respuesta ante incidentes.

Mejorar la productividad de las operaciones.

Optimizar los tiempos para la toma de decisiones.

Minimizar interrupciones que afectan la continuidad del negocio.

En industrias donde cada minuto cuenta, estas ventajas pueden traducirse en importantes ahorros y una mayor competitividad.

Resultados que ya son una realidad en el Perú

Las Redes Privadas 5G ya están ayudando a transformar operaciones de gran escala en el país, demostrando su impacto en entornos que requieren velocidad de respuesta, eficiencia operativa y control en tiempo real.

Uno de los casos más representativos es el Puerto de Chancay, infraestructura clave para el desarrollo logístico del Perú y su conexión con mercados internacionales. La solución de Claro empresas permite coordinar operaciones en tiempo real, habilitar procesos automatizados y mejorar la trazabilidad de activos dentro de una infraestructura logística de gran escala.

En el sector minero, Minera Chinalco Perú ha integrado esta tecnología como base de su transformación digital. La Red Privada 5G de Claro empresas funciona como infraestructura crítica que permite monitorear maquinaria, automatizar procesos operativos, mejorar la toma de decisiones y evolucionar el bienestar de sus colaboradores, incrementando la productividad y reforzando la seguridad en un entorno de alta exigencia.

Estos casos reflejan cómo la conectividad avanzada se ha convertido en un factor clave para mejorar la productividad y sostener la operación de industrias de alta demanda tecnológica con eficiencia en el tiempo.

Infraestructura que impulsa la competitividad

La pregunta ya no es si las empresas deben digitalizarse. La pregunta es qué tan rápido pueden hacerlo para mantenerse competitivas.

La evolución de sectores como minería y logística exige integrar conectividad, procesamiento de datos y ciberseguridad en una sola arquitectura tecnológica. Es desde esa experiencia que Mariano Orihuela, Director de Mercado Corporativo de Claro Perú, señala:

“Hoy la competitividad de las empresas pasa por su capacidad de operar de forma óptima, con rapidez y control, especialmente en entornos donde cada segundo cuenta. La Red Privada 5G marca un antes y un después en los servicios ofrecidos por Claro empresas, porque permite llevar las operaciones de nuestros clientes a un nuevo nivel de eficiencia y fortalecimiento de su plan de continuidad operativa del negocio.

En Claro empresas entendemos que este salto no se trata solo de tecnología, sino de con quién te alías para hacerlo posible. Por eso hemos desarrollado una propuesta integral y una experiencia real en industrias como minería y logística portuaria, que nos permite acompañar a nuestros clientes con resultados concretos. Ese es, finalmente, el factor que hoy definirá qué empresas logran liderar sus industrias."

Esa propuesta integral se sostiene en cuatro capacidades tecnológicas que Claro empresas ha desarrollado para operar en industrias de alta exigencia:

Claro empresas: el aliado estratégico para la evolución de las industrias

En un entorno donde la tecnología avanza más rápido que la capacidad de sostenerla, el factor diferenciador no es solo qué red se elige — es con quién se construye.

Claro empresas integra Red Privada 5G, Data Center, Ciberseguridad y soluciones de Transformacion digital Hitss para ayudar a las empresas peruanas a operar con mayor eficiencia, continuidad y competitividad. Una propuesta construida desde la experiencia real en sectores de alta exigencia, para acompañar a cada organización con resultados concretos.

Conoce cómo modernizar tus operaciones en claro.com.pe/empresas

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