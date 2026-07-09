La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) aprobó el lineamiento operativo que permitirá implementar el otorgamiento del subsidio económico dirigido a los transportistas del servicio público de transporte terrestre regular de personas y del transporte público terrestre de mercancías a nivel nacional.

La medida fue oficializada mediante una resolución publicada hoy en una edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. Con ello, se establecen los procedimientos para la entrega y administración del beneficio, así como las acciones que deberán seguir los transportistas y las entidades involucradas.

De acuerdo con la resolución, el lineamiento establece las actividades operativas, los mecanismos de coordinación y la validación de la información necesaria para ejecutar el subsidio, aunque aclara que no modifica los requisitos ni los beneficiarios fijados en el Decreto de Urgencia N.° 004-2026.

La resolución establece los procedimientos para ejecutar la entrega del beneficio, creado para mitigar el impacto del alza de los combustibles. Foto: Andina.

La norma precisa que las disposiciones tienen carácter excepcional y temporal y están circunscritas exclusivamente a la implementación del mecanismo económico aprobado por el Gobierno.

El subsidio fue creado por el Gobierno como una medida extraordinaria para garantizar la continuidad del servicio de transporte de pasajeros y de mercancías frente al aumento de los costos operativos.

Según la resolución, el objetivo de esta medida es contribuir a enfrentar el alza de los precios de los combustibles y moderar el impacto del incremento de los costos logísticos, con el fin de evitar mayores afectaciones en el servicio de transporte.

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Como parte de esta medida excepcional y temporal, la ATU asumirá las funciones operativas para administrar el subsidio económico. En ese marco, la Segunda Disposición Complementaria Final del citado decreto de urgencia encargó a la ATU emitir las disposiciones complementarias necesarias para su aplicación, lo que se concreta con la aprobación del lineamiento operativo.