La presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, anunció que Cofopri entregará 45 mil títulos de propiedad a nivel nacional hasta diciembre de este año.

“En este Gobierno no queremos excusas, queremos dar soluciones. Tenemos mucho por hacer. Estamos destrabando, encontrando soluciones. Esos años de desidia, de indiferencia, de estos gobiernos que no hicieron nada se acabaron. Tenemos una ruta muy larga de entregar 45 mil títulos este año, pero hasta el 2031 será un millón de títulos”, afirmó Fujimori.

La presidenta sostuvo que el objetivo es continuar acelerando las entregas de títulos y atender los casos que permanecen pendientes durante años.

“Un título de propiedad para algunos es un papel, pero para las familias que lo reciben es la seguridad y garantía de que el lugar donde viven les pertenece a ellos. Por eso es tan importante esta ceremonia, sencilla, simbólica, pero cargada de emoción”, refirió.

El anunio lo hizo tras entregar en San Juan de Lurigancho 326 títulos de propiedad, que benefician aproximadamente a 1,300 vecinos de diversos asentamientos de dicho distrito.

Keiko Fujimori afirmó que hasta el 2031 Cofopri distribuirá un millón de títulos. | Foto: Agencia Andina

De igual forma, otorgó el título de afectación en uso correspondiente a la institución educativa primaria Covarrubia La Fuente, que alberga aproximadamente a 400 alumnos.