El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó la emisión de bonos soberanos por hasta S/ 5,700 millones para financiar el segundo tramo de un proyecto de inversión a cargo del Ministerio de Defensa, a través de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N° 262-2026-EF, publicado hoy en el diario oficial El Peruano, que aprueba una operación de endeudamiento interno para cubrir los recursos que demande la ejecución del proyecto.

Según la norma, la colocación de los bonos se realizará en soles, mediante una o más subastas, en el marco del Programa de Creadores de Mercado o del mecanismo que lo reemplace. Las emisiones podrán efectuarse durante el periodo de ejecución del proyecto de inversión.

Los títulos tendrán libre negociación y pagarán cupones de manera semestral, sobre la base de 30/360 días. El principal podrá cancelarse al vencimiento o mediante amortizaciones, mientras que los intereses se pagarán de acuerdo con el cronograma que se establezca.

Asimismo, los bonos serán registrados mediante anotación en cuenta en una institución de compensación y liquidación de valores local o en una depositaria central de valores internacional. También serán listados en la Bolsa de Valores de Lima (BVL).

El MEF, a través de la Dirección General del Tesoro Público, estará a cargo de la estructuración y conducción de la operación. Además, su titular queda autorizado para suscribir los documentos necesarios para implementar el endeudamiento.

La norma establece que el servicio de amortización, intereses, comisiones y otros gastos derivados de esta operación será atendido por el MEF, con cargo a los recursos presupuestarios destinados al pago del servicio de la deuda pública.