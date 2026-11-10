La emisión se lanzó ayer con una oferta de bonos con plazos de 12 y 30 años, por US$ 4,500 millones. La colocación se efectuó en dólares, pese a que el ministro de Economía, Elmer Cuba, había señalado que el objetivo era privilegiar el fondeo en moneda nacional para reforzar el proceso de desdolarización en el mercado de capitales local.

No obstante, analistas explicaron que las decisiones en torno a estas operaciones se toman de forma oportuna, para aprovechar las mejores condiciones en los mercados.

Y ese sentido de oportunidad se observó ayer, porque las autoridades sacaron provecho a la ventana que se abrió esta semana, luego de que las tasas de interés de largo plazo en EE.UU. retrocedieran significativamente. Una de las principales referencias, el bono del Tesoro estadounidense a 10 años, marcó hace solo un mes un pico de 5.31% en su rendimiento, pues los inversionistas exigieron más alta compensación por las fuertes presiones inflacionarias ocasionadas por el repunte del petróleo a más de US$ 100 el barril.

Tasa

Ayer, sin embargo, esa tasa bajó a 4.87%, por las previsiones de que renovadas negociaciones entre EE.UU. e Irán –con la intermediación de Catar– podrían poner fin al conflicto y, por tanto, a la espiral inflacionaria desatada por la trepada del crudo.

El momento, entonces, era propicio y así el MEF lanzó la emisión para dos propósitos: sufragar los gastos que demande la anomalía climática y reperfilar deuda. Esto último consiste en dar a los inversionistas la posibilidad de intercambiar bonos peruanos que vencen en los años 2027, 2030 y 2031 por nuevos títulos que caducan recién en el 2038.

De los US$ 4,500 millones colocados en total, US$ 2,500 millones corresponden al bono que se extingue en el 2028, y US$ 2,000 millones a los que vencen 30 años después, en el 2056.

Este importe, en conjunto, son fondos o recursos nuevos para el país, precisó Félix Olivares, director FICC macro Perú de BTG Pactual Perú. Aparte, el Gobierno colocará más de los bonos al 2038 para el canje de los títulos antes mencionados, que son de próximo vencimiento, dijo.

Los intercambios de los bonos se desarrollarán en los siguientes días, como suele ser, pues el MEF debe verificar la tenencia de los mismos, acotó.

Félix Olivares, director FICC macro Perú de BTG Pactual Perú.

Deal

En semanas previas, el deal concitó mucha atención entre bancos de inversión y gestores de activos. Eso se plasmó ayer, cuando la demanda por los bonos peruanos multiplicó el monto ofrecido, con una sobresuscripción de hasta seis veces, según fuentes del mercado.

Esta última cifra es extraoficial, pero, de confirmarse, implicaría uno de los montos más altos de demanda alcanzados en este tipo de operaciones.

Ante tales posturas de compra, el MEF pudo colocar los bonos al 2038 con tasa de interés de 6.10% y los que expiran en el 2056, a 6.46%, aproximadamente.

Olivares afirmó que la demanda por los papeles peruanos fue buena, por los fundamentos de la economía local y el manejo de las finanzas públicas de la actual administración. Además, coadyuvó la mejora de las perspectivas globales pues, con el triunfo demócrata en las elecciones de mitad de mandato en EE.UU., se eleva la probabilidad de que se ponga punto final a la guerra en Medio Oriente, dijo.

“Ello moderaría la inflación y permitiría alguna bajada en las tasas de interés de la Fed”, añadió.

Activo refugio

Paul Rebolledo, CEO de TandemFinance, resaltó la sobredemanda observada por los títulos peruanos, que, en Latinoamérica, son considerados como “activo refugio”, pero también la oportunidad en la que se colocaron, pues la referencia, las tasas de los bonos de EE.UU. a 10 años, se empinaron hace poco más de un mes por la aversión al riesgo, aunque luego descendieron porque los inversionistas internacionales “huyeron de la renta variable (acciones) a la renta fija (bonos)”.

“Son tasas buenas (de la emisión de ayer) para el mercado. El mercado ha ratificado la solvencia del Perú, que aprovechó un buen momento para emitir, con fuerte demanda de los inversionistas”, sostuvo.

Paul Rebolledo, CEO de Tandem Finance.

Se aliviará caja fiscal

Además de obtener nuevos fondos, la colocación de bonos aliviará la caja fiscal, pues permitirá reperfilar deuda próxima a vencer, destacó Paul Rebolledo, de TandemFinance.

Consideró que el ‘momentum’ de la operación es adecuado, pues probablemente las presiones inflacionarias mundiales continúen y configuren “un mundo de tasas de interés más altas en los siguientes años”.

“El Gobierno patea deuda (a punto de vencer) y así se permitirá más oxígeno para aliviar El Niño, para el que se necesitan recursos frescos para la atención, y luego para la reconstrucción de infraestructura, como carreteras”, agregó.