En semanas previas, el deal concitó mucha atención entre bancos de inversión y gestores de activos. (Foto: Freepik)
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Omar Manrique
Omar Manrique

El Gobierno retornó a los mercados internacionales con una colocación de bonos globales cuyos fondos se destinarán en gran medida a la prevención, atención y a mitigar el impacto del fenómeno de El Niño, con lo que se confirma la primicia de Gestión (27.10.2026), ¿en qué consiste la operación?

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