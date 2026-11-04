Personas votan en un colegio electoral en las elecciones de medio término de Estados Unidos en el distrito de Queens, Ciudad de Nueva York, EE. UU., el 3 de noviembre de 2026. Foto: EFE/EPA/OLGA FEDOROVA
Personas votan en un colegio electoral en las elecciones de medio término de Estados Unidos en el distrito de Queens, Ciudad de Nueva York, EE. UU., el 3 de noviembre de 2026. Foto: EFE/EPA/OLGA FEDOROVA
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Redacción Gestión
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En estos comicios, la oposición demócrata espera lograr una mayoría en la Cámara de Representantes (435 escaños) e incluso tiene expectativas positivas para el Senado, que renueva 35 de sus 100 escaños.

, con encuestas que les favorecen frente a los republicanos en estados tradicionalmente conservadores como Maine, Alaska, Texas, Ohio y Kansas.

Una derrota en el Senado podría abrir la puerta a un nuevo intento de destitución de Trump, tras las dos votaciones de censura que tuvo en su primer mandato.

En caso de derrota, Trump aseguró que está dispuesto a convertirse en “Mr Veto” y bloquear las iniciativas legislativas de un Congreso opositor, lo que elevaría aún más el panorama político del país.

El mandatario dijo mediante una entrevista telefónica en la cadena Fox para tratar de convencer a los votantes con una defensa de los casi dos años de gestión de su segundo mandato.

“Tenemos que mantener la grandeza de Estados Unidos. Ahora somos grandes. Hace dos años éramos terribles”, afirmó el republicano.

por lo que el presidente optó por la movilización de sus seguidores como estrategia para no perder ambas cámaras.

Por su lado, los demócratas han entregado sus esfuerzos de campaña en buena parte al entusiasmo del ala más izquierdista del partido, que ha aportado una intensa movilización para inscripción de votantes.

En tanto, el 53% de los votantes hispanos se declaran “extremadamente motivados” para acudir a las urnas, un alza apreciable frente al 41% de hace cuatro años, según el centro de estudios Pew

Trump ganó casi la mitad de esos votos en 2024. Ahora solo el 24% de los votantes de esa importante minoría aprueba su acción de gobierno.

y que el partido opositor lograría una cómoda ventaja de 241-194 en la Cámara de Representantes.

Elaborado con información de AFP.

Los votantes sufragan en las elecciones de medio término en Estados Unidos, el 3 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO).
Los votantes sufragan en las elecciones de medio término en Estados Unidos, el 3 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO).

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