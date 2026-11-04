El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este martes en una entrevista con The New York Times que apunta a una victoria demócrata en las elecciones de medio mandato y aseguró que está dispuesto a “trabajar” con la nueva mayoría del Congreso.

El mandatario aseguró que está “totalmente dispuesto a aceptar esos resultados” y mostró disposición a dialogar: “Esperamos poder trabajar con ellos. Probablemente lleguemos a algún acuerdo”, dijo.

Previamente, se deslindó de la derrota en un mensaje en la plataforma Truth Social en el que dijo que los republicanos perdieron porque su nombre no figuraba en la papeleta.

“No me presenté a las elecciones y, de haberlo hecho, ¡habríamos ganado por una aplastante mayoría! Gracias por su atención a este asunto”, dijo.

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Trump se implicó de pleno en la campaña, con una veintena de mítines electorales en el último mes, dado que las elecciones al Congreso se interpretaban como un referéndum a su gestión en la Casa Blanca.

Según las proyecciones de los medios, los demócratas arrebataron a los republicanos la Cámara de Representantes y se encaminan a conquistar la mayoría al Senado con victorias clave en estados como Texas, Ohio, Carolina del Norte y Carolina del Sur.

El mandatario republicano, que en 2020 no aceptó su derrota electoral, dijo antes de las elecciones que aceptaría los resultados solo si los comicios eran “limpios”

Demócrata Bottoms de Georgia será la primera gobernadora negra

La demócrata Keisha Lance Bottoms se convertirá en la primera mujer de raza negra en ocupar la Gobernación de Georgia tras imponerse este martes en las elecciones de ese estado del sur de Estados Unidos, uno de los más disputados en los comicios presidenciales, según las proyecciones de NBC y CNN.

La victoria de Bottoms, exalcaldesa de Atlanta, la principal ciudad del estado, se suma a la reelección del senador demócrata Jon Ossoff, quien ganó un contienda clave para el control del Senado de Estados Unidos al retener su escaño en Georgia, donde el actual presidente Donald Trump venció en 2024.

La próxima gobernadora, quien sucederá al actual gobernador republicano Brian Kemp, formó parte de la Administración de Joe Biden como asesora principal del presidente y directora de la Oficina de Participación Pública de la Casa Blanca desde junio de 2022 hasta febrero de 2023.

Elaborado con información de EFE.