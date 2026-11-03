El embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, no descartó que su país pueda brindar cooperación tecnológica al Perú para la implementación de nuevas cárceles, luego de que la presidenta Keiko Fujimori anunciara la construcción de dos megapenales bajo el modelo de El Salvador.

En declaraciones a la prensa, Navarro se refirió al viaje que realizó la mandataria a ese país, donde se reunió con su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, para conocer las medidas aplicadas por su Gobierno en la lucha contra las pandillas, como la Mara Salvatrucha y Barrio 18 (M-18).

Al respecto, el diplomático destacó los resultados de la estrategia de seguridad de Bukele y señaló que corresponde a cada país evaluar los modelos que considere pertinentes.

“Creo que es una parte importante, porque ha habido mucho éxito de parte del presidente Bukele. Nosotros no nos metemos en la parte interna soberana del país de ver otros modelos”, comentó.

Consultado sobre la posibilidad de que Estados Unidos participe en la implementación de los nuevos establecimientos penitenciarios en el Perú, Navarro indicó que el sistema carcelario salvadoreño cuenta con tecnología estadounidense, por lo que su país podría contribuir en ese ámbito.

“El sistema de cárcel del presidente Bukele es con tecnología norteamericana. La presidenta ha dicho que quiere cárceles nuevas en el país y la tecnología la pudiéramos brindar para establecer esa carga”, sostuvo.

Cabe recordar que Fujimori anunció su intención de construir dos megacárceles en el Perú a la misma velocidad con la que se edificó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), uno de los principales establecimientos penitenciarios del Gobierno de Bukele.

ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS

En otro momento, Navarro fue consultado sobre las elecciones de medio término que se desarrollan en Estados Unidos y que definirán la composición del Congreso de ese país.

El embajador calificó la jornada como un día importante para su nación y destacó el ejercicio democrático, independientemente de qué agrupación política resulte vencedora.

“Estamos celebrando la democracia, eso es parte de nuestras elecciones. Siempre hay dos partes de cualquier elección y quien gana va a ser importante para el país”, manifestó.

Navarro brindó estas declaraciones tras participar en la firma de un memorando de entendimiento sobre cooperación nuclear civil estratégica entre Perú y Estados Unidos.