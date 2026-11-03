Tras la visita de la presidenta Keiko Fujimori a El Salvador, el diplomático destacó los resultados de la estrategia de seguridad de Nayib Bukele y se refirió a la posibilidad de cooperación bilateral para implementar nuevos penales. Foto: Julio Reaño/@photo.gec.
Tras la visita de la presidenta Keiko Fujimori a El Salvador, el diplomático destacó los resultados de la estrategia de seguridad de Nayib Bukele y se refirió a la posibilidad de cooperación bilateral para implementar nuevos penales. Foto: Julio Reaño/@photo.gec.
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Redacción Gestión
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En declaraciones a la prensa, Navarro se refirió al viaje que realizó la mandataria a ese país, donde se reunió con su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, para conocer las medidas aplicadas por su Gobierno en la lucha contra las pandillas, como la Mara Salvatrucha y Barrio 18 (M-18).

Al respecto, el diplomático destacó los resultados de la estrategia de seguridad de Bukele y señaló que corresponde a cada país evaluar los modelos que considere pertinentes.

“Creo que es una parte importante, porque ha habido mucho éxito de parte del presidente Bukele. Nosotros no nos metemos en la parte interna soberana del país de ver otros modelos”, comentó.

“El sistema de cárcel del presidente Bukele es con tecnología norteamericana. La presidenta ha dicho que quiere cárceles nuevas en el país y la tecnología la pudiéramos brindar para establecer esa carga”, sostuvo.

ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS

“Estamos celebrando la democracia, eso es parte de nuestras elecciones. Siempre hay dos partes de cualquier elección y quien gana va a ser importante para el país”, manifestó.

Navarro brindó estas declaraciones tras participar en la firma de un memorando de entendimiento sobre cooperación nuclear civil estratégica entre Perú y Estados Unidos.

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