Declaran en emergencia los penales de Challapalca, Castro Castro, Ancón I, Cochamarca y Trujillo Varones. (Foto: Andina)
Declaran en emergencia los penales de Challapalca, Castro Castro, Ancón I, Cochamarca y Trujillo Varones. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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La presidenta de la república, Keiko Fujimori, indicó que su Gobierno realizará un reordenamiento de todos los reclusos a nivel nacional y que los más peligrosos serán trasladados al penal de Challapalca; ello tras la reyerta ocurrida en el penal El Milagro, en Trujillo.

Mencionó que, según el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Abraham Lescano, la pelea al interior del penal El Milagro habría ocurrido por la designación de un nuevo delegado.

INPE ejecuta operativos simultáneos en penales declarados en emergencia FOTO: INPE
INPE ejecuta operativos simultáneos en penales declarados en emergencia FOTO: INPE

Además, indicó que desde el Gobierno entienden que las medidas que están dictando para retomar el control en las cárceles están generando incomodidad.

declaró la jefa del Estado a la prensa.

“He pedido al ministro de Justicia una lista de todos los internos con sus respectivas clasificaciones. Habrá un reordenamiento de todos los internos a nivel nacional”, indicó la jefa de Estado, al ser consultada sobre las medidas adicionales que se adoptarán tras los sucesos de este domingo.

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