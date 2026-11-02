La presidenta de la república, Keiko Fujimori, indicó que su Gobierno realizará un reordenamiento de todos los reclusos a nivel nacional y que los más peligrosos serán trasladados al penal de Challapalca; ello tras la reyerta ocurrida en el penal El Milagro, en Trujillo.

La mandataria dio estas declaraciones tras supervisar el traslado de reos desde dicho centro de reclusión hacia el penal de máxima seguridad ubicado en Tacna. Al referirse a la gresca, indicó que ese tipo de hechos no debería ocurrir, y por eso es que se efectúan estas acciones.

Mencionó que, según el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Abraham Lescano, la pelea al interior del penal El Milagro habría ocurrido por la designación de un nuevo delegado.

INPE ejecuta operativos simultáneos en penales declarados en emergencia FOTO: INPE

Además, indicó que desde el Gobierno entienden que las medidas que están dictando para retomar el control en las cárceles están generando incomodidad.

“Este tipo de sucesos y hechos (la reyerta en El Milagro) no debería ocurrir, por eso que están habiendo consecuencias. Ayer ya han habido dos traslados a otros penales cercanos. Pero a los líderes de estas organizaciones criminales se les está trasladando a Challapalca. Y quiero que quede bien claro, cualquier reyerta adicional tendrá consecuencias y habrán traslados a penales alejados”, declaró la jefa del Estado a la prensa.

“He pedido al ministro de Justicia una lista de todos los internos con sus respectivas clasificaciones. Habrá un reordenamiento de todos los internos a nivel nacional”, indicó la jefa de Estado, al ser consultada sobre las medidas adicionales que se adoptarán tras los sucesos de este domingo.