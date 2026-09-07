El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, afirmó que las recientes medidas que se vienen aplicando en los establecimientos penitenciarios tienen como principio que “sin orden no hay rehabilitación”.

En entrevista con un medio local, el titular del sector destacó el reciente nombramiento de Abraham Lescano Salazar como nuevo jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

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Álvarez Miranda señaló que Lescano Salazar es una persona íntegra y resaltó su formación durante décadas en seguridad e inteligencia para resolver situaciones de crisis.

“Es una persona íntegra, que ha sido formada con dinero del Estado durante décadas en seguridad e inteligencia para resolver situaciones de crisis”, sostuvo.

Entre las reformas planteadas para los penales figura la construcción de un megapenal y la separación de internos de mayor peligrosidad. Foto: Minjus.

El ministro agregó que, a través del INPE, también se busca convocar a oficiales de las Fuerzas Armadas con especialidad de seguridad.

Reformas en los penales

Entre las reformas que se impulsan en el INPE, Álvarez Miranda mencionó la construcción de un megapenal y la “separación efectiva de internos de mayor peligrosidad”.

Según explicó, esta medida busca evitar que estos internos tengan contacto con personas que ingresaron a los penales por delitos menos lesivos.

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Por otro lado, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó que se desarrolla una mesa de trabajo para establecer un protocolo de actuación interinstitucional entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP) en la investigación del delito.