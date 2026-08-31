El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, informó el domingo que su sector anuló los contratos con la empresa GZ Perú, debido a las irregularidades en la documentación presentada.

“Lo que hemos decidido es anular los contratos que suscribió la anterior gestión, el problema es que no debemos quedarnos sin vigilancia, por lo tanto, se han cursado órdenes de servicio por el mínimo necesario hasta que se haga un nuevo contrato con una empresa reconocida”, indicó el ministro en entrevista a Cuarto Poder.

Asimismo, señaló que, en la oficina de administración se vienen haciendo las investigaciones necesarias, al igual que lo hace la Contraloría General de la República y el propio Ministerio Público.

“Estos procesos no son visualizados por el ministro, ni siquiera por el viceministro, esto es un manejo interno de la administración que tiene que dilucidarse, porque lo que se ha encontrado, no solo en Justicia sino en otros ministerios, es una alta incidencia de corrupción”, sostuvo.

Caso

La investigación periodística refirió que el Minjusdh, durante el tramo final del gobierno de José María Balcázar, cerró tres contrataciones por un total de S/16.2 millones para el resguardo de sus locales a nivel nacional con una empresa que habría utilizado facturas no reconocidas por la Sunat.

Los contratos habrían sido formalizados entre el 20 y el 24 de julio del 2026, pocos días antes de la salida del entonces ministro del sector, Luis Jiménez Borra. No obstante, las adjudicaciones no se habrían realizado mediante concurso público.

El reportaje de Cuarto Poder indicó que, para calificar y obtener la buena pro, GZ Perú S.A. estaba obligada a demostrar experiencia previa en el rubro de seguridad. Para ello, presentó una constancia de prestación de servicios al policlínico ROAL Laboratorios S.A.C., un establecimiento que opera en el distrito limeño de Los Olivos.

No obstante, el gerente general de ROAL Laboratorios, Miguel Paz Álvarez, negó reconocer la firma que figura en la constancia de acreditación, fechada el 16 de noviembre del 2023.