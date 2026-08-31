Ernesto Álvarez, ministro de Justicia. (Foto: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos)
Ernesto Álvarez, ministro de Justicia. (Foto: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, informó el domingo que su sector anuló los contratos con la empresa GZ Perú, debido a las irregularidades en la documentación presentada.

, indicó el ministro en entrevista a Cuarto Poder.

Asimismo, señaló que, en la oficina de administración se vienen haciendo las investigaciones necesarias, al igual que lo hace la Contraloría General de la República y el propio Ministerio Público.

“Estos procesos no son visualizados por el ministro, ni siquiera por el viceministro, esto es un manejo interno de la administración que tiene que dilucidarse, porque lo que se ha encontrado, no solo en Justicia sino en otros ministerios, es una alta incidencia de corrupción”, sostuvo.

Caso

La investigación periodística refirió que el Minjusdh, durante el tramo final del gobierno de José María Balcázar, cerró tres contrataciones por un total de S/16.2 millones para el resguardo de sus locales a nivel nacional con una empresa que habría utilizado facturas no reconocidas por la Sunat.

Los contratos habrían sido formalizados entre el 20 y el 24 de julio del 2026, pocos días antes de la salida del entonces ministro del sector, Luis Jiménez Borra. No obstante, las adjudicaciones no se habrían realizado mediante concurso público.

No obstante, el gerente general de ROAL Laboratorios, Miguel Paz Álvarez, negó reconocer la firma que figura en la constancia de acreditación, fechada el 16 de noviembre del 2023.

Síguenos en YouTube:

TE PUEDE INTERESAR

Cuestionan falta de protección estatal tras asesinato de líder ashéninka
Minjusdh convoca licitación por S/ 600 millones para culminar Megapenal de Ica
Minjusdh sancionó a Alfin Banco por uso indebido de datos personales: ¿De cuánto es la multa?
Minjusdh rechaza información sobre supuesto favorecimiento a fundación Legado de Bolognesi

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.