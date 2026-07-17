El Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) informó que hoy se han aprobado las Directivas de Acreditación, Supervisión y Sanción de Instituciones Arbitrales.

De acuerdo a la entidad, la nueva normativa busca “fortalecer y optimizar los procesos de inscripción, acreditación y supervisión de dichas instituciones”, aunque su aprobación no es saludada por todos los que deberán aplicarla.

El organismo resaltó que las directivas incorporan criterios técnicos y mecanismos orientados a garantizar mayores estándares de transparencia, idoneidad y control. Asimismo, establecen requisitos que promueven la modernización de las instituciones arbitrales, impulsando el uso de plataformas virtuales que permitan asegurar la trazabilidad de la información durante todo el desarrollo de los procesos arbitrales.

Objetivo de las directivas según OECE

“Estas herramientas facilitarán un acceso más oportuno y eficiente a los expedientes por parte de los usuarios, fortalecerán la conservación y el seguimiento de la información y permitirán una fiscalización más efectiva de los servicios que prestan las instituciones arbitrales”, apuntaron.

Otros cambios están vinculados a supuestos de infracción y las sanciones aplicables frente a incumplimientos, irregularidades o actos de corrupción que puedan ser detectados durante la prestación del servicio arbitral, estableciendo un marco de responsabilidad que anteriormente no se encontraba regulado de manera expresa.

“Estas mejoras contribuyen a prevenir riesgos de irregularidades y actos de corrupción que puedan afectar la integridad del sistema arbitral, fortaleciendo la confianza de los usuarios y preservando la credibilidad del arbitraje como mecanismo de solución de controversias en las contrataciones públicas”, agregó OECE.

Dudas en cámaras de comercio

El OECE también enfatizó que sus directivas "no contienen ninguna disposición que restrinja la participación de los centros de arbitraje constituidos sin fines de lucro“, a pesar de que su aprobación no ha estado libre de críticas.

Ayer las las Cámaras de Comercio del Perú solicitaron la suspensión de la aprobación de estos documentos reglamentarios porque incorporarían requisitos que, a su juicio, podrían comprometer la continuidad operativa y la sostenibilidad de los centros de arbitraje y de las juntas de prevención y resolución de disputas.

Según revelaron, el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al que está adscrito el OECE, tomó conocimiento de estas preocupaciones el pasado 6 de julio. Sin embargo, a raíz de los hechos recientes, el proceso avanzó sin tomarlas en cuenta.