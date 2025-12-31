El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) designó a Karla Romero Sánchez como nueva presidenta ejecutiva del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), cargo que asumirá en un contexto clave para la reforma del sistema de contrataciones del Estado.

La designación fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.° 053-2025-EF, publicada este martes en el diario oficial El Peruano.

Romero Sánchez es abogada por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Cuenta con estudios concluidos de la Maestría en Gestión Pública por la Universidad de San Martín de Porres y es magíster en Finanzas y Derecho Corporativo por la Universidad ESAN.

A lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado diversos cargos de alta responsabilidad en el sector público. Durante el 2025 se desempeñó como secretaria general del Seguro Integral de Salud (SIS) y del Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Con anterioridad, fue secretaria general del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), entidad que hoy opera bajo la denominación de OECE.

OECE es una entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas. Foto: Andina.

Además, ha trabajado en los ministerios de Salud, Producción y Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como en el Banco de la Nación, acumulando experiencia en gestión pública, administración institucional y control del gasto estatal.

Desde la presidencia ejecutiva del OECE, Romero Sánchez tendrá a su cargo la conducción de la entidad en el marco de la implementación de la Ley N.° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.