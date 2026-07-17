Las Cámaras de Comercio del Perú solicitaron la suspensión de la aprobación de cuatro proyectos normativos elaborados por el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), cuya evaluación está prevista para la sesión del Consejo Directivo convocada para este 17 de julio.

Los gremios expresaron su rechazo a la eventual aprobación de las directivas sobre el Registro de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas (REGAJU), la supervisión de estas instituciones, el lineamiento para la elaboración de sus reglamentos internos y el procedimiento administrativo sancionador.

Según indicaron en un pronunciamiento, las propuestas incorporan requisitos que, a su juicio, podrían comprometer la continuidad operativa y la sostenibilidad de los centros de arbitraje y de las juntas de prevención y resolución de disputas.

Asimismo, sostuvieron que las exigencias podrían restringir la participación de instituciones gremiales sin fines de lucro, favorecer la concentración del mercado y afectar el proceso de descentralización de estos mecanismos de solución de controversias.

¡Por una regulación justa y transparente! 🇵🇪



Las Cámaras de Comercio del Perú rechazamos la aprobación apresurada de nuevas directivas del OECE sin el consenso técnico necesario. Estas medidas amenazan la operatividad y la descentralización del arbitraje en las regiones. pic.twitter.com/LOUeMnZxBK — Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (@CamaraArequipa) July 16, 2026

Las Cámaras de Comercio señalaron que estas observaciones ya fueron presentadas al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) durante una reunión de trabajo realizada el pasado 6 de julio, en la que participaron el viceministro de Hacienda, representantes de la Dirección General de Abastecimiento y el jefe del Gabinete de Asesores del despacho ministerial.

No obstante, afirmaron que el proceso para aprobar las directivas continuó pese a los cuestionamientos técnicos expuestos.

En el pronunciamiento, los gremios recordaron que los centros de arbitraje administrados por las cámaras de comercio han participado durante años en la resolución de controversias vinculadas a la contratación pública y privada, contribuyendo —según señalaron— al fortalecimiento de la seguridad jurídica y al desarrollo de proyectos de inversión en distintas regiones del país.

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Acepatan renuncia de presidente ejecutivo del OECE

Las Cámaras de Comercio también expresaron preocupación porque las normas sean aprobadas en un contexto de cambios en la conducción del OECE y del Ministerio de Economía.

Al respecto, recordaron que hoy se oficializó la renuncia del presidente ejecutivo del OECE mediante una resolución suprema, además de registrarse otros cambios en funcionarios vinculados al sistema de contrataciones públicas.

A través del Diario El Peruano, se oficializó la renuncia Carlos Alberto Salazar Vargas Machuca como Presidente Ejecutivo del OECE. Foto: El Peruano

Frente a este escenario, los gremios pidieron que se suspenda la aprobación de las cuatro normas. Las cuales son la Directiva N.° 004-2025-OECE/CD, la Directiva N.° 011-2025-OECE/CD, el Lineamiento N.° 001-2025-OECE/CD y la Directiva N.° 012-2025-OECE/CD, hasta instalar una mesa de diálogo técnico con participación de las cámaras de comercio y otros actores especializados del sector.

Según indicaron, el objetivo es evaluar el impacto de las propuestas y consensuar una regulación que, en su opinión, sea compatible con los principios de descentralización, libre competencia, seguridad jurídica y transparencia en la contratación pública.