El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó una nueva metodología para actualizar los bonos de la deuda agraria, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ordenó corregir el mecanismo utilizado hasta ahora para calcular el valor actualizado de dichos títulos.

La medida se oficializó mediante el Decreto Supremo N.° 135-2026-EF, que modificó el reglamento vigente y reemplazó la metodología de actualización aprobada en el 2017.

La norma incorporó una nueva fórmula de actualización basada en los criterios fijados por el TC, que exigió aplicar un criterio valorista, utilizando el tipo de cambio de paridad y la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos hasta la fecha de pago.

Además, dispuso que esta metodología alcance tanto a los procedimientos que siguen en trámite como a las deudas que ya fueron actualizadas, pero permanecen pendientes de pago.

El decreto también modificó diversos artículos del reglamento que regula el procedimiento administrativo de los bonos de la deuda agraria.

Precisó que la finalidad del proceso es determinar el valor actualizado de la deuda conforme a la sentencia del TC e incorporar la nueva metodología como el mecanismo oficial para realizar dicho cálculo. Asimismo, actualizó los formatos que deberán utilizar los bonistas para solicitar la actualización de la deuda y la determinación de la modalidad de pago.

Asimismo, mantuvo las modalidades mediante las cuales el Estado podrá cancelar la deuda. Los tenedores legítimos podrán optar por recibir bonos soberanos, tierras de propiedad estatal, pagos en efectivo —hasta por S/ 100,000 por año y por un plazo máximo de ocho años— o canjes por inversiones en sectores priorizados, pudiendo incluso combinar estas alternativas.

La norma también estableció que el MEF contará con un plazo de 120 días calendarios para aprobar las disposiciones complementarias necesarias respecto de los procedimientos de actualización y pago concluidos antes de la entrada en vigencia de la nueva metodología.

Además, derogó una disposición del reglamento vigente vinculada al procedimiento para determinar la forma de pago.

Nueva metodología de Bonos de la Deuda Agraria: cambios e impacto | Foto: Referencial

Una fórmula que, según los bonistas, nunca respetó el criterio del TC

Para Mario Seoane, abogado y asesor legal de la Asociación de Bonistas de la Reforma Agraria, este decreto no establece una metodología distinta a la ordenada por el TC en el 2013, sino que busca corregir la forma en que esta fue aplicada por el MEF durante los últimos años.

Explicó que la sentencia del TC ya había dispuesto que el valor de los bonos debía convertirse a dólares estadounidenses y actualizarse utilizando la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro de ese país. Sin embargo, sostuvo que la fórmula desarrollada posteriormente por el MEF no respetó esos criterios, situación que fue advertida por la asociación desde el 2014 y que dio origen a un nuevo proceso de amparo.

Según recordó, incluso existieron casos en los que la aplicación de la metodología vigente arrojaba un valor de cero soles. “El tribunal concluyó que esa fórmula era confiscatoria y en su nueva sentencia precisó cuáles eran los criterios correctos para actualizar la deuda”, indicó.

El principal cambio estaría en el tipo de cambio utilizado

Seoane señaló que uno de los principales errores de la metodología anterior era utilizar, en algunos casos, el tipo de cambio correspondiente al último cupón cobrado del bono, lo que reducía significativamente el monto actualizado.

Precisó que el TC aclaró que el tipo de cambio aplicable debe ser el correspondiente a la fecha de emisión del bono y no otro posterior. A partir de ese valor, explicó, el monto convertido a dólares debe actualizarse utilizando la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense y recién después incorporarse los intereses reconocidos.

Nueva metodología de Bonos de la Deuda Agraria: cambios e impacto | Foto: Referencial

Piden que el TC valide la nueva fórmula

Aunque consideró que el nuevo decreto busca cumplir con la sentencia, Seoane sostuvo que corresponde al propio Tribunal Constitucional verificar si la fórmula finalmente desarrollada por el MEF refleja correctamente lo ordenado.

“Se presume que ahora el ministerio ha elaborado la fórmula correcta, pero creemos que el tribunal debería revisarla y validarla para evitar que vuelva a repetirse una situación como la anterior”, manifestó.

Cerca de 300,000 personas podrían beneficiarse

El abogado estimó que alrededor de 300,000 personas podrían verse beneficiadas con la aplicación de la nueva metodología, entre tenedores originales y sus herederos.

Añadió que la composición de los beneficiarios es distinta a la que tradicionalmente se cree. Según indicó, aproximadamente, el 80% corresponde a pequeños y medianos propietarios agrarios e incluso existen trabajadores de antiguas haciendas que recibieron bonos como parte del pago de sus beneficios sociales.

Plantean reintegros para quienes ya cobraron

Seoane mencionó que la nueva metodología también debería beneficiar a quienes ya recibieron el pago de sus bonos utilizando el cálculo anterior, pues consideró que correspondería efectuar un reintegro de la diferencia.

Asimismo, indicó que existen estimaciones que sitúan la deuda en alrededor de S/ 3,000 millones, monto que —a su juicio— podría afrontarse sin generar una presión significativa sobre las finanzas públicas debido a las distintas modalidades de pago previstas en el reglamento.

Incluso, adelantó que la sociación viene elaborando una propuesta para crear un fideicomiso con activos del Estado que facilite el cumplimiento de estas obligaciones.

Finalmente, señaló que los bonistas permanecen a la espera de que el MEF anuncie la reapertura del procedimiento administrativo para que los tenedores de bonos puedan presentar nuevamente sus solicitudes de actualización y pago.