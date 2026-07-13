La ONP informó que este miércoles 15 de julio realizará el pago anual para los beneficiarios del Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica del 2025.

Se estima beneficiar a 32,907 pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y del Sistema Privado de Pensiones (SPP).

Desde la entidad adscrita al MEF precisan que en 2025, el fondo acumuló un valor de más de S/ 314 millones, lo que permitirá dar este beneficio económico a pensionistas de jubilación, invalidez, viudez y orfandad de los sectores minero, metalúrgico y siderúrgico.

A detalle, 26,483 beneficiarios corresponden al Sistema Nacional de Pensiones y 6,424, al Sistema Privado de Pensiones.

Serán beneficiarios aquellos pensionistas que mandaron su solicitud hasta el 31 de diciembre del 2025 y que tuvieron los requisitos planteados por la norma.