La ONP dispone de más de S/ 314 millones para atender a los trabajadores mineros adscritos al programa. Foto: difusión
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Redacción Gestión
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La ONP informó que este miércoles 15 de julio realizará

Se estima beneficiar a 32,907 pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y del Sistema Privado de Pensiones (SPP).

Desde la entidad adscrita al MEF precisan que en 2025, el fondo acumuló un valor de más de S/ 314 millones, lo que permitirá dar

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A detalle, 26,483 beneficiarios corresponden al Sistema Nacional de Pensiones y 6,424, al Sistema Privado de Pensiones.

Serán beneficiarios aquellos pensionistas que mandaron su solicitud hasta el 31 de diciembre del 2025 y que tuvieron los requisitos planteados por la norma.

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