Cetemin tiene 23 años en el mercado nacional. (Foto: Cetemin)
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Mayumi García
mailMayumi García

En un país en el que la minería es uno de los sectores claves dentro de su economía, institutos de educación superior como Cetemin, cuyas carreras se orientan, principalmente, a formar técnicos para este rubro, toman mayor relevancia. Así, la institución que tiene 23 años en el mercado, con una posición mucho más sólida, se perfila a crecer en diferentes frentes, de la mano de actores determinantes de la industria extractiva.

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