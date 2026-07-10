Raphael Delgado, gerente general de Cetemin, señaló que con tres sedes en el país (dos en Lima y una en Arequipa), la entidad hoy cuenta con alrededor de 1,100 alumnos anuales, entre las cinco carreras técnicas que ofrece el instituto. Las especialidades que demandan de una formación de 11 meses, aluden a exploración y operación minera; procesos metalúrgicos; mantenimiento de maquinaria pesada; mantenimiento de sistemas eléctricos; y seguridad industrial.

“Además, contamos con una carrera técnica profesional de 15 meses, que es gestión de mantenimiento industrial. Todo lo mencionado está acreditado a nombre de la Nación y respaldado por el licenciamiento del Ministerio de Educación (Minedu)”, remarcó el representante.

En esa línea, el ejecutivo destacó que si bien toda la oferta tiene una clara orientación a roles mineros, los altos estándares que exige actualmente esta actividad hacen viable el ingreso de los técnicos a cualquier otra industria. “Todas las carreras pueden ser afines con otras industrias, que muy seguro no sean tan exigentes como el rubro minero. Solo exploración y operación minera se puede calificar como una especialidad solo de este sector”, explicó.

Con tres grupos de ingresantes al año, Cetemin registra en la primera admisión del 2026 (inicios de marzo) un aumento de 16% en estudiantes, comparado con similar evento del año pasado. Ello demuestra, según Delgado, el creciente interés de los jóvenes por desempeñarse en estas especialidades que, posteriormente, son demandadas por socios estratégicos como Buenaventura, Volcan, Cerro Verde, Milpo; además, de otras industrias como Transportadora de Gas del Perú (TGP).

“Hemos creado un área de empleabilidad y un programa que desde el inicio de la formación permite alistar a los jóvenes para el mundo laboral; es decir, los acompañamos en su colocación. Podemos decir que aproximadamente el 85% de nuestros egresados en menos de 12 meses ya están laborando en la carrera que estudiaron, pues el país lo que más necesita son técnicos”, incidió.

En este punto, Delgado sostuvo que el 80% de los alumnos de las carreras técnicas cubren de manera personal su educación; en tanto, la formación del 20% corresponde a gastos que son coberturados por las empresas. “Por ejemplo, recientemente TGP cubrió los gastos de enseñanza (11 meses) de 23 jóvenes cusqueños”, detalló.

Adicionalmente, Cetemin cuenta con más de 80 programas de capacitación, los cuales en alrededor del 90% de los alumnos son asumidos por las compañías", añadió.

Doblar capacidad y crear más carreras

Junto a sus tres sedes en el país, el instituto de educación superior también adquirió una mina en Hualgayoc (Cajamarca); ello con fines académicos. Este yacimiento ya no es explotado y a la fecha se ha invertido cerca de S/ 100,000 en su adecuación. “Hoy, los jóvenes de universidad o de un instituto no pueden entrar fácilmente a una mina, principalmente, por temas de seguridad. Entonces, con la compra de esta unidad lo que buscamos es que los alumnos tengan experiencias reales y no maquetadas, de modo de que vivan las condiciones de un espacio de este tipo, con socabones, regaderas, problemas medioambientales y comunitarios, entre otros aspectos. El objetivo es licenciar esa sede para que pueda albergar a más estudiantes”, mencionó.

En cuanto a inversiones, la institución a cierre de año desembolsará hasta S/ 3 millones en la actualización de equipos, siendo que el gasto se incrementará a alrededor de S/ 15 millones en los siguientes cuatro años. Delgado manifestó que la finalidad es impulsar un plan de crecimiento al 2030, que considere duplicar el número de camas (1,100 actualmente), la ampliación de talleres, desarrollo de un hangar de mantenimiento y operación con mayor inclinación a la tecnología, automatización y la robótica.

“Al igual que todas las instituciones de educación, queremos apostar por la inteligencia artificial, educación con robótica y con automatización. De hecho, en los próximos meses vamos a presentar una nueva oferta educativa al Minedu, apalancado en tres temas claves como la tecnología, ciberseguridad y operaciones inteligentes”, adelantó.

En concreto, Cetemin planea incorporar nueve carreras técnicas a su portafolio, las cuales corresponden, entre otros, a desarrollo de software e inteligencia artificial aplicada; análisis de datos para operaciones industriales; optimización de sistemas y procesos con inteligencia artificial; ciberseguridad industrial; ciberseguridad de infraestructura industrial; optimización automatizada de operaciones mineras; optimización automatizada de procesos metalúrgicos; y prevención de riesgos industriales con aplicación inteligente.

“El Minedu se toma un máximo de dos años en aprobarlo, pero esperamos que en menos tiempo podamos tener una respuesta sobre estas carreras”, indicó.

Finalmente, el ejecutivo recordó que a modo de respaldar el desarrollo planificado, la entidad posee aún capacidad dentro de sus sedes de Lima y Arequipa, con una ocupación por ahora de 50% y 30%, respectivamente. “Hay espacio para ampliar nuestras sucursales y por nuestra modalidad de internado, no hay tampoco necesidad de a ir a otras zonas”, culminó.

El dato

En la actualidad, el 85% de los alumnos de Cetemin son varones y un 15% son mujeres, teniendo en cuenta que en la carrera de seguridad industrial se encontraría más técnicas. “Al ser un rubro minero, nuestra mayor población son varones. Sin embargo, hemos roto la barrera del 10% en el que nos mantuvimos por cierto tiempo. Cuesta mucho cambiar la dinámica, pues la sociedad sigue siendo machista y la mentalidad de la dama también”, agregó Delgado.

Raphael Delgado, gerente general de Cetemin. (Foto: Cetemin)