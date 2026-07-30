Si prospera la demanda, Telegram podría enfrentarse a sanciones civiles de hasta 54.6 millones australianos (unos 33.18 millones de euros).
Si prospera la demanda, Telegram podría enfrentarse a sanciones civiles de hasta 54.6 millones australianos (unos 33.18 millones de euros).
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El regulador australiano de seguridad en Internet, eSafety, inició este jueves un procedimiento civil ante el Tribunal Federal contra el servicio de mensajería Telegram por presuntos incumplimientos de la legislación australiana al no detectar ni retirar de forma diligente contenido de propaganda terrorista y otros materiales ilícitos de la plataforma.

Entre los contenidos denunciados se encontrarían las grabaciones de atentados como el ataque contra las mezquitas de Christchurch (Nueva Zelanda) en 2019 o el tiroteo masivo de Buffalo (Estados Unidos) en 2022, incluso después de que usuarios australianos los querellaran.

Si prospera la demanda, Telegram podría enfrentarse a sanciones civiles de hasta 54.6 millones australianos (unos 33.18 millones de euros).

Telegram. (Foto: EFE)
Telegram. (Foto: EFE)

Acusaciones contra Telegram

El organismo también acusa a Telegram, fundada en 2013 en Rusia, de no adoptar medidas suficientes para impedir la reincidencia, como cerrar cuentas, canales y grupos que difundían ese material; no disponer de condiciones de uso que prohibieran expresamente este tipo de contenidos en todas las áreas de la plataforma; y no informar a los denunciantes sobre el resultado de sus reclamaciones.

“Ninguna plataforma está por encima de la ley”, señaló la funcionaria, al subrayar que Telegram, con más de mil millones de usuarios en todo el mundo y unos 1.5 millones de visitas mensuales en Australia, tiene la responsabilidad de impedir la difusión y amplificación de ese tipo de material.

Inman Grant también aludió al atentado terrorista registrado el pasado diciembre en la playa de Bondi, en Sídney, contra un acto organizado por la comunidad judía, y afirmó que, con sus secuelas “todavía presentes” y un nivel de amenaza terrorista que en Australia “sigue siendo probable”, resulta «más importante que nunca que las plataformas digitales cumplan con sus obligaciones de proteger a la comunidad».

Las autoridades rusas declararon el martes en busca y captura a Dúrov, residente en el extranjero, al que acusan de colaborar con actividades terroristas.

Con información de EFE

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.