Dólar hoy en Perú. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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El jueves 30 de julio, el dólar en Perú comenzó el día con un ligero descenso, mientras inversionistas están atentos a la publicación de indicadores económicos y a los resultados corporativos en las principales economías del mundo.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 1.19% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.340 y se vende a S/ 3.420, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.375 a la compra y S/ 3.405 a la venta.

Dólar. (GEC)
Dólar. (GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

La evolución del tipo de cambio continúa influenciada por los movimientos globales del billete verde, mientras que la oferta y demanda de divisas en el mercado local contribuyen a mantener una volatilidad acotada.

La fortaleza del dólar, las perspectivas sobre las tasas de interés de la Reserva Federal y la evolución de los precios de las materias primas siguen marcando el rumbo de las bolsas de la región, especialmente en países con fuerte exposición a los sectores minero y energético.

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