Dólar. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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El lunes 27 de julio, el dólar en Perú comenzó el día con un ligero descenso, mientras la atención está en la evolución de los mercados internacionales y a las expectativas sobre la política monetaria de Estados Unidos.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 1.19% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.346y se vende a S/ 3.426, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.385 a la compra y S/ 3.410 a la venta.

Tipo de cambio.
Tipo de cambio.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El comportamiento de la divisa refleja un mercado cambiario relativamente estable, aunque atento a la evolución de los mercados internacionales y a las expectativas sobre la política monetaria de Estados Unidos.

En América Latina, las bolsas operan con un desempeño mixto al inicio de la semana, en una sesión marcada por la cautela de los inversionistas.

Este contexto mantiene una mayor volatilidad en las acciones, especialmente en los sectores vinculados a recursos naturales y exportaciones.

Los analistas consideran que, durante los próximos días, la atención de los inversionistas continuará centrada en las señales de política monetaria de la Fed y en la publicación de nuevos indicadores económicos internacionales, factores que podrían influir tanto en el comportamiento del dólar como en el desempeño de las bolsas latinoamericanas.

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