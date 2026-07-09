Las mayores diferencias aparecen al comparar las escalas salariales según el tamaño y el sector de las empresas. Y es que en las compañías con facturación superior a los US$ 100 millones anuales, los salarios de los gerentes generales oscilan entre S/ 60,000 y S/ 120,000 mensuales.

Guillermo Winter, CEO de Hunters Group, señaló a Gestión que los mayores incrementos salariales registrados en los últimos dos años se concentraron en minería, banca y finanzas y manufactura con alzas hasta en 28%.

Ahora bien, las brechas salariales también reflejan las necesidades particulares de cada industria. Mientras algunos sectores compiten por talento con conocimientos altamente especializados, otros demandan ejecutivos capaces de liderar operaciones complejas y de gran escala. Esto se traduce en diferencias importantes en las remuneraciones ofrecidas a los cargos gerenciales.

LEA TAMBIÉN: Los sectores que moverán la demanda ejecutiva en Perú y los perfiles más buscados

¿Dónde están los salarios más altos?

La minería encabeza el ranking salarial. Un gerente general puede percibir entre S/ 90,000 y S/ 120,000 mensuales, mientras que cargos como gerente de mina y gerente de finanzas alcanzan remuneraciones de entre S/ 40,000 y S/ 65,000, y entre S/ 38,000 y S/ 60,000, respectivamente.

Banca y finanzas también figura entre las actividades mejor remuneradas. Los ingresos de los gerentes generales oscilan entre S/ 85,000 y S/ 110,000 mensuales. A ello se suman posiciones como gerente comercial, gerente de administración y finanzas y gerente de tecnología, cuyos salarios fluctúan entre S/ 32,000 y S/ 50,000.

En Energía, las remuneraciones de la alta dirección se sitúan entre S/ 80,000 y S/ 105,000 mensuales. Las áreas comercial y de administración y finanzas alcanzan rangos de entre S/ 24,000 y S/ 38,000, y entre S/ 24,000 y S/ 33,000, respectivamente.

Ingeniería y construcción también destaca por sus niveles salariales, impulsados por la complejidad técnica de los proyectos y la necesidad de coordinar equipos multidisciplinarios. Los gerentes generales perciben entre S/ 80,000 y S/ 105,000, mientras que las posiciones de operaciones e ingeniería pueden alcanzar los S/ 45,000 y S/ 48,000 mensuales.

La manufactura se ubica entre las industrias con mejores remuneraciones. Los gerentes generales reciben entre S/ 75,000 y S/ 95,000 mensuales, mientras que las áreas comercial y de administración y finanzas registran ingresos de hasta S/ 46,000 y S/ 45,000, respectivamente.

El retail, por su parte, sobresale por la valorización de los perfiles comerciales. Estas posiciones perciben entre S/ 45,000 y S/ 48,000 mensuales, uno de los rangos más altos entre los sectores analizados. Asimismo, las áreas de operaciones, tecnología y recursos humanos superan los S/ 35,000 en la parte alta de la escala salarial.

Más allá del sueldo: qué valoran los gerentes

La remuneración fija ya no es el único factor que pesa al momento de atraer y retener talento ejecutivo. De acuerdo con el estudio, los bonos por desempeño se han consolidado como el beneficio más utilizado por las empresas, con una incidencia de 52%.

Le siguen la flexibilidad laboral (36%), los programas de desarrollo profesional (35%) y los beneficios vinculados con salud y bienestar (34%), reflejando una mayor preocupación por ofrecer condiciones que complementen el salario.

Winter señaló que los ejecutivos de primer nivel valoran especialmente la posibilidad de generar impacto dentro de las organizaciones y contar con autonomía para implementar cambios. "Lo que más ven es el bono de desempeño y que los dejen trabajar. Les gusta a los gerentes de primer nivel hacer cosas y no que estén criticando lo que tienen que hacer“, comentó.

El ejecutivo agregó que la reputación corporativa, la estabilidad y las perspectivas de crecimiento también han ganado peso en los procesos de contratación. "Ahora ponen en la IA: ¿qué características tiene esta empresa? Averiguan si pagan buenos sueldos, si es una empresa familiar o corporativizada. Tienen absolutamente toda la información de la empresa y ahí toman las decisiones“, sostuvo.

La flexibilidad laboral también comienza a consolidarse como una herramienta de retención. Según el estudio, este beneficio ya es utilizado por el 36% de las empresas. Su importancia se refleja además en sectores como minería, donde el 38% de los gerentes trabaja bajo un esquema híbrido; retail, con un 45%; y manufactura, donde alcanza el 33%.

“Las condiciones de trabajo han cobrado relevancia en un contexto en el que los profesionales valoran cada vez más el equilibrio entre la vida laboral y personal”, finalizó Winter.