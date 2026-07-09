Las diferencias salariales entre industrias pueden superar los S/ 30,000 mensuales para cargos gerenciales equivalentes. (Imagen generada con IA)
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Dax Canchari Reyes
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No todas las industrias pagan igual cuando se trata de atraer y retener talento ejecutivo. La brecha puede alcanzar decenas de miles de soles mensuales entre sectores para posiciones equivalentes, especialmente en las empresas de mayor tamaño. Así lo revela el Estudio de Remuneraciones y Tendencias del Mercado Laboral 2026 de Hunters Group, elaborado sobre la base de una encuesta a 3,200 profesionales, que analiza los salarios de los principales cargos gerenciales y las tendencias que vienen marcando el mercado laboral.

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