Por 13 ediciones, Financial Times ha publicado su ranking de los mejores MBA online del mundo, seleccionando a 20 programas entre 25 candidatos a través de diversos criterios. En esta evaluación, el 60% del peso provino de la opinión de los alumni —principalmente tres años después de graduarse—, el 30% corresponde a información proporcionada por las escuelas y el 10% a producción académica.

El medio económico informó que, para que los programas puedan ser considerados, deben estar acreditados (AACSB o EQUIS), tener al menos cuatro años de operación, impartir un mínimo del 70% del contenido en formato online y contar con un volumen mínimo de graduados.

Así, en esta edición 2026, IE Business School de España se ubicó en el primer lugar, seguido por otros tres programas del Reino Unido: Imperial Business School, Warwick Business School y Bayes Business School. El top 5 lo completa University of Southern California, de Estados Unidos. (Ver cuadro).

Entre los indicadores más relevantes para seleccionar a los 20 programas destacan el salario de los egresados, su incremento salarial, el avance profesional y la relación costo-beneficio del programa. También se evalúan factores como la calidad de la interacción online, la diversidad internacional, la paridad de género, la enseñanza en sostenibilidad (ESG) y la huella de carbono de las instituciones.

Ranking MBA online global 2026

Habla IE Business School

La vicedecana de IE Business School, Lucía Egea Ronda, subraya que uno de los principales diferenciales de la institución radica en el origen corporativo de su equipo académico. “Los decanos Venimos del mundo corporativo y eso marca la forma en que diseñamos nuestros programas”, explica. Esta visión —añade— ha sido clave en el desarrollo de su oferta executive, junto con una apuesta temprana por la tecnología. “Hace más de 20 años invertimos en capacidades digitales que hoy nos permiten ofrecer programas flexibles”, sostiene.

Esa inversión, dice, resultó determinante durante la pandemia. Mientras muchas universidades tardaron semanas en adaptarse a la enseñanza remota, IES logró migrar sus programas presenciales a formato online prácticamente de un día para otro. A ello se sumaría una estrategia sostenida de innovación continua, otro de los pilares que explican su posicionamiento en rankings internacionales.

“No solo se trata de adquirir conocimiento, sino de aplicarlo mediante enfoques como el design thinking para resolver problemas”, detalla Egea Ronda.

En el caso del Global MBA, la innovación académica se concentra tanto en los cursos core —como finanzas, marketing o economía— como en el desarrollo de nuevas metodologías pedagógicas y la incorporación de asignaturas electivas. El programa combina un 50% de cursos obligatorios y un 50% de optativos. Además, ha ganado peso una dimensión más humanista del liderazgo. “Buscamos que nuestros egresados no solo sepan hacer, sino también sepan ser”, afirma.

El perfil de un egresado MBA

El perfil del estudiante también ha evolucionado. Aunque la edad promedio se mantiene entre los 28 y 36 años, la diversidad profesional es cada vez mayor. Si bien tradicionalmente el MBA estaba orientado a perfiles de administración con aspiraciones corporativas, hoy conviven emprendedores, miembros de empresas familiares y profesionales de sectores como medicina, comunicación o el ámbito público. “Esa diversidad enriquece mucho el aprendizaje”, señala.

Entre el 45% y 55% corresponde a perfiles corporativos tradicionales, mientras que entre el 35% y 40% proviene de emprendimientos, empresas familiares y otras trayectorias no convencionales. A ello se suma una creciente presencia de profesionales de ONG y del sector público, atraídos por la exposición internacional del programa.

Egea adelantó a G de Gestión que la experiencia global es otro componente clave. A través de las Global Immersion Weeks, los estudiantes participan en estancias internacionales en destinos como Nueva York, Copenhague, Shanghái o Arabia Saudita, así como en países de América Latina. “Para este año estamos evaluando si incluimos como destino a Perú o Colombia”, adelanta.

De cara al futuro, IE Business School prepara nuevas modalidades para su Global MBA. A partir de septiembre de 2026, lanzará una plataforma, el programa incorporará un formato híbrido, además de una edición executive en español, diseñada para ejecutivos que buscan compatibilizar sus estudios con la actividad laboral mediante clases presenciales los fines de semana. La institución no descarta, además, seguir ampliando su oferta hacia modelos híbridos en el segmento executive.