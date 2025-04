En América Latina, y particularmente en Perú, la demanda de estos profesionales viene en aumento debido al contexto de inversión pública y privada que exige perfiles financieros altamente calificados para decisiones estratégicas de gran impacto.

Según cifras de CFA Society Peru, actualmente hay 176 profesionales certificados CFA en el país, de los cuales 81 han alcanzado el Nivel 3, la etapa más avanzada de esta acreditación global.

No obstante, esta cifra resulta aún baja frente a la creciente demanda de talento especializado por parte de grandes corporaciones y transnacionales que operan en el mercado peruano.

Crece demanda de profesionales CFA

Paulo Stoll, director Finance, Technology & Real Estate en Cornerstone, mencionó que en los últimos tres años se ha visto un crecimiento sostenido de entre 10% y 15% anuales en la demanda por perfiles con certificación CFA, especialmente en sectores vinculados a banca, inversiones y consultoría financiera.

“Esta cifra crece año tras año por la sofisticación del mercado y el dinamismo de nuevos proyectos de infraestructura y capital. Percibimos un claro interés tanto por parte de los talentos como de las empresas por este tipo de acreditaciones, que garantizan estándares globales”, comentó.

En la misma línea, Natalie Sablich, directora de Administración y Finanzas en ManpowerGroup, indicó que la demanda de profesionales con certificación CFA ha incrementado aproximadamente un 15% y 20% en los últimos años para posiciones de especialización en análisis financiero.

“Aún son pocas las posiciones en las que se exige de manera mandatoria esta certificación, pero se está incluyendo como un requisito “deseable” en las ofertas de empleo del sector financiero y de inversión, lo que coloca a los profesionales con esta certificación con una ventaja frente a los que no lo tienen", resaltó.

Se espera que con el desarrollo del mercado financiero y los nuevos proyectos de inversión, esta cifra siga creciendo en los próximos años, lo que representa una oportunidad para aquellos que quieran desarrollar su talento en finanzas, añadió.

Sectores que más solicitan estos perfiles

Paulo Stoll refirió que los sectores que más solicitan perfiles CFA son banca, seguros, AFPs, inversión inmobiliaria, construcción y minería. Estas industrias manejan grandes volúmenes de capital y decisiones estratégicas complejas, por lo que requieren profesionales con visión global, manejo avanzado de riesgos y capacidad de análisis técnico profundo.

“Un ejecutivo CFA puede marcar la diferencia en cómo se estructura una inversión o se gestiona un portafolio de alto impacto. También vemos mayor interés desde fondos de inversión privados y family offices que buscan elevar su nivel técnico interno”, mencionó.

Por su lado, Natalie Sablich resaltó que, principalmente, es el sector financiero el que demanda más profesionales con CFA para sus actividades de banca comercial, banca de inversión, fondos de pensión, gestión de inversiones, seguros, etc.

Pero, “hay otros sectores como energía y minas, construcción, consultoría financiera y el mismo sector público, que también buscan profesionales con esta credencial para roles de gestión de riesgos, análisis financiero, planificación financiero y gestión de inversiones”, agregó.

¿Pesa más un CFA que un MBA?

Paulo Stoll explicó que son caminos complementarios, pero con enfoques distintos. El MBA te brinda una visión holística del negocio: liderazgo, estrategia, marketing, operaciones; mientras que el CFA, en cambio, es una certificación estandarizada, especializada en finanzas, evaluación de inversiones, ética profesional y gestión de portafolios.

“En roles financieros muy técnicos o en inversiones, definitivamente el CFA puede tener más peso. No es que uno reemplace al otro, pero si una organización busca profundidad financiera, el CFA suele ser un diferenciador inmediato”, destacó.

Natalie Sablich coincidió en que un título MBA es muy diferente a una certificación CFA y aunque ambos enriquecen las habilidades y potencian la empleabilidad, la elección entre ambas opciones depende del objetivo que se quiera lograr en la vida profesional.

“Mientras un MBA busca desarrollar habilidades gerenciales y una visión global que pueda aplicarse con éxito a las diversas funciones y escenarios que tienen las empresas de diferentes rubros, un CFA brinda una especialización en inversiones y análisis financiero, que puede aplicarse a gestión de riesgos, gestión de activos e inversiones principalmente”, manifestó.

Para la experta, el CFA es recomendable cuando uno decide enfocar su talento y futuro laboral en desenvolverse específicamente en roles de análisis financiero y gestión de inversiones, y el MBA cuando uno quiere adquirir una visión integral de los negocios, gestionar equipos y liderar empresas en un entorno competitivo y globalizado.

Otra diferencia importante es que el MBA requiere entre 1 y 2 años de estudios, y tiene un costo de entre US$ 25,000 y US$ 45,000; mientras que la certificación CFA consta de 3 exámenes que se pueden ir tomando a lo largo del tiempo, y que tienen un costo total menor a US$ 5,000.

“Al momento de postular a un empleo de finanzas que requiera conocimientos especializados, un CFA será de mayor peso que un MBA, pero si esto no es requerido, el título de MBA será más apreciado”, concluyó.

Diferencia salarial

Paulo Stoll indicó que el CFA puede generar un diferencial salarial significativa frente a otros estudios posgrado.

“En nuestra experiencia y en base al análisis realizado para nuestro último Salary Guide, un profesional con CFA Nivel 3 puede negociar hasta un 20% más de salario que un perfil similar sin esta certificación, sobre todo en posiciones como, portfolio manager, fund manager, head of investment strategy, risk manager, private banking manager, CIO y CFO”, señaló.

En cambio, un MBA puede tener un mayor impacto en roles generalistas o de liderazgo amplio, como gerencias generales, agregó.

Natalie Sablich coincidió en que, dado el nivel de especialización que tiene un profesional con certificación CFA, el salario suele ser mayor en promedio al de un profesional MBA hasta en un 20% a 35%.