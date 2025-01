“Hemos creado un mini MBA para las mipymes junto con la Universidad del Pacífico, son diez módulos para que estudien distintos cursos. Estarán pensados en una plataforma que pueda tener un microempresario que no está acostumbrado a usar una computadora. (La idea es prepararlo para) que entienda, por ejemplo, como jugando, cómo debe establecer su precio para ganar dinero o cuál debe ser el inventario para no perder dinero. Ya lo anunciaremos seguramente en enero (este mes)”, señaló Jorge Velarde, presidente del directorio de Cofide en el marco del Perú Banking & Finance Summit 2024.

“Tenemos mucha expectativa de verlo (este mini MBA) hecho realidad en los próximos meses, así que seguramente ya habrá novedad”, agregó.

Al ser consultado por este medio, Cofide precisó: “Aspiramos a llegar con productos complementarios como estos a todos los beneficiarios de nuestros financiamientos... imaginen que todas las mipymes de Impulso Myperú accedan a esta capacitación, que son más de 237,000 empresarios”.

Retos y prioridades

Para Yang Chang, docente de la Universidad de Piura, conceptualmente es muy útil un programa como el planteado por Cofide. Sin embargo, advirtió sobre algunos detalles que habría que afinar.

“(Un mini MBA) les puede servir bastante porque muchos de nuestros microempresarios son más comerciantes que empresarios. Ellos están orientados a comprar barato y vender caro. Pueden ser capacitados, pero la primera restricción es el tema del tiempo (por sus largas jornadas laborales)”, señaló.

Un segundo elemento a tomar en cuenta, según el docente, es el contenido del programa. Así, consideró que prioritariamente deberían incluirse cursos de finanzas y, sobre todo, aquellos orientados a la planificación del negocio.

“La estrategia comercial hace la diferencia, no es poca cosa. Por ejemplo, dos bodegas en una misma calle, en una hay gente y en otra no. Normalmente, la primera está iluminada, tiene mejor posicionados los productos, el trato es más amable, etc. Todo eso es estrategia”, apuntó.

Chang sugirió también elaborar una capacitación específica para empresas familiares que están en desarrollo por los problemas que surgen en el tema de la sucesión y alrededor de la idoneidad de las personas que ejercen los altos cargos.

