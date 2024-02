Wharton School (Estados Unidos) vuelve a liderar el ranking de las 100 mejores escuelas de negocios en 2024, según una lista elaborada por Financial Times. La evaluación considera diversos aspectos como la relación calidad-precio, metas alcanzadas por exalumnos, diversidad y políticas ambientales. ¿Hay presencia peruana en esta clasificación?

El ranking se realizó en un contexto en el que los estudios de MBA no atraviesan su mejor momento a nivel de demanda -las solicitudes cayeron un 5%- , mientras sus egresados toman más tiempo para colocarse. Según el medio estadounidense, el empleo de los graduados dentro de los tres meses posteriores de recibir el título de negocios, en todas las escuelas clasificadas, cayó a un promedio del 89%, en comparación con el 93% del 2023.

La recesión económica a nivel global y el recorte de puestos laborales en empresas de banca y tecnología está definiendo la decisión de un ejecutivo de llevar adelante o no estudios de posgrado. En Perú, un reciente estudio de Ipsos reveló que la preferencia por llevar una maestría se redujo de 42% en el 2021 a 37% al cierre del 2023.

#1. Wharton School de la Universidad de Pensilvania. La casa de estudios estadounidense lidera el ranking. En el 2015, la empleabilidad de sus alumnos fue del 94%. (Foto: Corporatec)

Los mejores programas de MBA

En la elaboración del Ranking Global MBA del Financial Times participaron 132 escuelas de todo el mundo. En el proceso, se excluyeron a aquellas cuyos egresados no respondieron la encuesta. En la investigación, uno de los criterios con mas peso fue la relación calidad-precio. Se evaluó el ingreso promedio del egresado tres años después de la finalización y el aumento salarial desde antes del MBA hasta ahora.

Así, si bien Wharton School lidera el ranking, “los ex alumnos de Stanford tuvieron el ingreso ponderado más alto, con US$ 250,650, seguidos por los graduados de Harvard con US$ 246,509, mientras que los de Columbia promediaron US$232,760.

“Sólo cuatro de las 20 mejores escuelas de negocios clasificadas por los salarios más altos de sus exalumnos eran de fuera de Estados Unidos, encabezadas por Insead, al sur de París. Los otros fueron el SDA Bocconi de Milán, la Universidad de Finanzas y Economía de Shanghai, y el Instituto Indio de Gestión de Ahmedabad”, según la publicación.

Mientras que la Escuela de Negocios de la India fue reconocida por sus alumnos, pues les ha permitido -en el mundo laboral- tener uno de los mejores incrementos salariales desde que comenzaron el MBA hasta tres años después de completarlo. Le siguen dos escuelas chinas: Fudan, seguida por la Facultad de Negocios de la Universidad de Finanzas y Economía de Shanghai.

Fuente: Ranking Global MBA del Financial Times