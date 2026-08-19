El objetivo es iniciar operaciones entre finales de 2027 e inicios de 2028. Photographer: Betty Laura Zapata/Bloomberg
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Zulema Ramirez Huancayo
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Revolut avanza en los preparativos para ingresar al mercado peruano, con el objetivo de iniciar operaciones entre finales de 2027 e inicios de 2028.

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