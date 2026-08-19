La fintech británica ha optado por avanzar hacia una licencia bancaria, un proceso que reconoce como más exigente, pero que considera relevante para desarrollar su propuesta en el país.

“Entonces, ¿por qué decidimos tomar el camino que podemos llamar difícil? Porque efectivamente los requerimientos, la auditoría y todo esto es un poco más complejo que otra licencia, aunque no necesariamente es un camino más largo”, señaló Julien Labrot, CEO de Revolut Perú.

Al respecto, sostuvo que Perú es un mercado muy atractivo por su tamaño, potencial de crecimiento y oportunidad de generar una disrupción a partir de una propuesta de valor distintiva que actualmente no existe.

En esa línea, explicó que la compañía optó por una autorización bancaria para poder desarrollar dicha propuesta en el país desde el inicio.

Consumo

El ejecutivo destacó que el mercado peruano presenta un importante espacio para ampliar la oferta de crédito de consumo, lo que sería su principal arma para expandirse en Perú.

“Se habla mucho del buy now, pay later (en Europa), pero acá en América Latina podemos hacer compras en cuotas”, destacó Labrot.

Daniel Chicoma, especialista en comercio electrónico, refiere que el modelo compra ahora, paga después, se puede usar para operaciones de montos relativamente bajos y con tiendas determinadas.

Por ello, es un producto que se usa de forma limitada en el país, a diferencia del crédito de consumo que permite, en la mayoría de casos un libre uso de los recursos financiados, agregó.

Otro factor de atractivo es el espacio que todavía existe para una mayor bancarización. El CEO de Revolut estimó que entre las personas bancarizadas y aquellas con una relación bancaria fuerte se encuentran entre cinco y siete millones de usuarios, frente a una población de alrededor de 24 millones.

“Es un potencial de crecimiento que vemos nosotros frente a un mercado más maduro como Europa”, expresó.​

Según la experiencia en procesos de licenciamiento en alrededor de 40 países, Labrot destacó que en Perú encontró el proceso más rápido para alcanzar una licencia de organización, el cual fue de unos nueve meses, desde los primeros contactos.