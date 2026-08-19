Keiko Fujimori respaldó públicamente a Rafael Belaúnde ante aviso de interpelación que se busca desde el Congreso. Foto: Mindef.
Keiko Fujimori respaldó públicamente a Rafael Belaúnde ante aviso de interpelación que se busca desde el Congreso. Foto: Mindef.
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Redacción Gestión
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El aviso de una posible interpelación contra el ministro de Defensa,, presidenta del directorio de la minera Poderosa, será asumido por el funcionario de prosperar la iniciativa.

“Estoy a la espera de que se programe el pleno, que se vote; si se aprueba la moción de interpelación, iré a contestar con la mejor voluntad las preguntas de la representación nacional”, dijo a la prensa.

La bancada de Juntos por el Perú (JPP) presentó una moción para interpelar al funcionario, quien

“Mi campaña del partido (Libertad Popular) tuvo acogida modesta. El interés de ella (Evangelina Arias) nunca fue bajo la expectativa de que ganásemos (...) Ella nos apoyó porque tenemos afinidad de ideas, nos conocemos”, añadió Belaúnde Llosa.

El titular del Ministerio de Defensa reiteró que “era imposible” que Arias haya sabido que Keiko Fujimori iba a ganar las elecciones e iba a convocarlo para su gabinete.

Es la primera moción de interpelación contra un ministro de Estado presentada durante la actual legislatura. Belaúnde Llosa debe aclarar en qué consistieron los aportes de Evangelina Arias, presidenta del directorio de la minera Poderosa. Foto: Andina
Es la primera moción de interpelación contra un ministro de Estado presentada durante la actual legislatura. Belaúnde Llosa debe aclarar en qué consistieron los aportes de Evangelina Arias, presidenta del directorio de la minera Poderosa. Foto: Andina

“Justamente para evitar aportes bajo la mesa o que actividades ilegales financien campañas, es que existe la ley de partidos políticos y los aportes los fiscaliza la ONPE”, resaltó.

Belaúnde pide modificar el marco legal para combatir el crimen

El ministro Belaúnde Llosa recalcó que apenas van 18 días en el gobierno, por lo que aseguró que con las facultades delegadas pedidas al Congreso se tomarán acciones concretas.

No obstante, adelantó que “se necesita modificar el marco legal para permitir una acción mucho más decidida en la lucha contra la criminalidad”.

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