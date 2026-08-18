Delitos de sicariato y extorsión. (Foto: Andina)
Delitos de sicariato y extorsión. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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El diputado José Baella Malca (Renovación Popular) propuso, a través de una iniciativa legislativa, la modificación de varios artículos del Código Penal para fortalecer la respuesta del Estado frente a los delitos de violación sexual, sicariato, extorsión contra el transporte público y corrupción de funcionarios-colusión agravada.

En ese sentido, se plantea modificar artículos del Código Penal, sancionando con cadena perpetua los tipos penales de sicariato, extorsión y violación sexual.

En la parte considerativa del proyecto se indica que la propuesta legislativa resulta idónea para contribuir a la solución los citados delitos,

Casos de extorsión incrementa en el país. (Foto: Andina)
Casos de extorsión incrementa en el país. (Foto: Andina)

“La medida propuesta constituye un instrumento jurídicamente apto para reforzar la función preventiva y disuasoria de la pena, así como para expresar una respuesta proporcional del Estado frente al elevado grado de afectación de los bienes jurídicos protegidos”, precisa el documento del diputado Baella Malca.

Además, la Ley N° 32446, que incorpora el delito de criminalidad sistemática en el Art. 318-B del Código Penal del Perú, sanciona con cadena perpetua a quienes, mediante el uso de municiones, armamento de fuego militar o civil, artefactos explosivos u otros de similares características, provoquen o realicen conductas tipificadas como delitos de secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado y robo agravado.

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