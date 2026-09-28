Vietnam pasará a la denominada “lista gris”, mientras que Panamá será retirado por completo, según fuentes familiarizadas con el asunto.

Los países de la UE actualizan dos veces al año la lista de jurisdicciones no cooperativas, con el objetivo de combatir la evasión fiscal y fomentar la transparencia. Los territorios estadounidenses de Guam, Samoa y las Islas Vírgenes, además de Rusia y Vanuatu, figuran actualmente en ella.

Salir de la lista ha sido una de las principales prioridades de Panamá, según declaró su ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, a Bloomberg en junio. El país aprobó durante el verano un proyecto de ley destinado a aumentar la transparencia fiscal y tomar medidas más estrictas contra las sociedades ficticias.

Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas de Panamá, en Ciudad de Panamá, Panamá, el miércoles 4 de diciembre de 2024.

La nación centroamericana figura desde 2020 en la lista de la UE de jurisdicciones no cooperativas —países con baja puntuación en transparencia fiscal y en sus esfuerzos por combatir la evasión fiscal—, algo que ha perjudicado la inversión extranjera directa y las relaciones comerciales entre Panamá y la UE, según Chapman.

Vietnam, una de las economías de más rápido crecimiento del sudeste asiático, fue incluido en febrero de este año. El país pasará a la denominada “lista gris”, destinada a aquellos que no cumplen las normas fiscales internacionales, pero se han comprometido a implementar reformas. Jordania, Montenegro y Marruecos, entre otros, figuran actualmente en esa lista.

Los ministros de Hacienda de la UE debatirán la lista negra en una reunión prevista para el 9 de octubre en Luxemburgo.