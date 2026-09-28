Salir de la lista ha sido una de las principales prioridades de Panamá, según declaró su ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, a Bloomberg en junio. (Foto: Shutterstock)
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Agencia Bloomberg
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La Unión Europea se dispone a retirar a Vietnam y Panamá de su lista de paraísos fiscales en una reunión de ministros de Hacienda del bloque prevista para el próximo mes en Luxemburgo.

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