Presos. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, planteó que, dentro de las medidas de reforma del sistema penitenciario se encuentra la de separar definitivamente a los internos primarios y no violentos de reos de alta peligrosidad.

Sostuvo que los penales deben ofrecer oportunidades reales de rehabilitación y enfocarse en estrategias efectivas para contener el delito. “¿De qué sirve elevar la pena para un sicario si lo vamos a terminar internando con 10 alimentistas?”, cuestionó.

Reiteró, en esa línea, su propuesta para construir penales para reos primarios o delincuentes no violentos, los cuales participarán de programas productivos.

Ernesto Álvarez. Foto: Andina
Ernesto Álvarez. Foto: Andina

Asimismo, el ministro Álvarez indicó que “el agente penitenciario debe tener una formación castrense”. Detalló que “tiene que contar con una formación militarizada con un conjunto de valores y de doctrina de actuación que involucre a los reservistas que han sido adiestrados en electrónica, mecánica y en seguridad”.

Por ello, el titular del sector Justicia y Derechos Humanos propuso la convocatoria de reservistas y oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas quienes, gracias a la experiencia adquirida durante su instrucción en el Perú y el extranjero, pueden continuar aportando al Estado en materia de seguridad.

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