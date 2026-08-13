El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, planteó que, dentro de las medidas de reforma del sistema penitenciario se encuentra la de separar definitivamente a los internos primarios y no violentos de reos de alta peligrosidad.
“Tenemos que volver a constituir un sistema por el cual la prioridad inicial sea el orden”, subrayó el titular del sector Justicia y Derechos Humanos.
Sostuvo que los penales deben ofrecer oportunidades reales de rehabilitación y enfocarse en estrategias efectivas para contener el delito. “¿De qué sirve elevar la pena para un sicario si lo vamos a terminar internando con 10 alimentistas?”, cuestionó.
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Reiteró, en esa línea, su propuesta para construir penales para reos primarios o delincuentes no violentos, los cuales participarán de programas productivos.
“Y a los más avezados tenerlos en Lurigancho y Ancón, que son penales diseñados como máxima seguridad”, sostuvo.
Asimismo, el ministro Álvarez indicó que “el agente penitenciario debe tener una formación castrense”. Detalló que “tiene que contar con una formación militarizada con un conjunto de valores y de doctrina de actuación que involucre a los reservistas que han sido adiestrados en electrónica, mecánica y en seguridad”.
Por ello, el titular del sector Justicia y Derechos Humanos propuso la convocatoria de reservistas y oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas quienes, gracias a la experiencia adquirida durante su instrucción en el Perú y el extranjero, pueden continuar aportando al Estado en materia de seguridad.