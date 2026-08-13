El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, planteó que, dentro de las medidas de reforma del sistema penitenciario se encuentra la de separar definitivamente a los internos primarios y no violentos de reos de alta peligrosidad.

“Tenemos que volver a constituir un sistema por el cual la prioridad inicial sea el orden”, subrayó el titular del sector Justicia y Derechos Humanos.

Sostuvo que los penales deben ofrecer oportunidades reales de rehabilitación y enfocarse en estrategias efectivas para contener el delito. “¿De qué sirve elevar la pena para un sicario si lo vamos a terminar internando con 10 alimentistas?”, cuestionó.

Reiteró, en esa línea, su propuesta para construir penales para reos primarios o delincuentes no violentos, los cuales participarán de programas productivos.

“Y a los más avezados tenerlos en Lurigancho y Ancón, que son penales diseñados como máxima seguridad”, sostuvo.

Ernesto Álvarez. Foto: Andina

Asimismo, el ministro Álvarez indicó que “el agente penitenciario debe tener una formación castrense”. Detalló que “tiene que contar con una formación militarizada con un conjunto de valores y de doctrina de actuación que involucre a los reservistas que han sido adiestrados en electrónica, mecánica y en seguridad”.

Por ello, el titular del sector Justicia y Derechos Humanos propuso la convocatoria de reservistas y oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas quienes, gracias a la experiencia adquirida durante su instrucción en el Perú y el extranjero, pueden continuar aportando al Estado en materia de seguridad.