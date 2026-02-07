El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, prometió la liberación de “todos los presos políticos” del país el mismo día en que se apruebe la ley de amnistía, un proceso que, según indicó, se concretará “entre el martes que viene y a más tardar el viernes”.

Rodríguez realizó el anuncio ante familiares de detenidos que mantienen vigilias frente a la sede conocida como “Zona 7”, un comando de la Policía Nacional Bolivariana, en el este de Caracas. Allí aseguró que la norma ya fue aprobada en una primera votación y que solo resta completar el trámite legislativo.

“Ya aprobamos la ley ayer, luego el martes hay que dar la segunda discusión y se aprueba de forma definitiva. Al estar esa ley aprobada, ese mismo día salen todos”, afirmó el parlamentario ante madres y esposas de los detenidos.

El titular del Parlamento llegó al lugar acompañado por el diputado chavista Jorge Arreaza, quien presentó el proyecto de ley ante el Legislativo el jueves, en el marco del procedimiento que exige dos discusiones para la aprobación definitiva de una norma.

Una mujer sostienen un cartel con la imagen de un preso político, durante una rueda de prensa en Caracas (Venezuela). (Foto: EFE/ Ronald Peña R)

LEA TAMBIÉN: Hijo del colombiano más acaudalado quiere conquistar Venezuela con golosinas

PROCESO DE AMNISTÍA Y EXCLUSIONES

El Parlamento venezolano, de amplia mayoría chavista, aprobó el jueves en primera votación el proyecto de ley de amnistía, que deberá ser evaluado en una segunda y última discusión.

El texto excluye a los procesados y condenados por violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción y tráfico de drogas.

El borrador de la denominada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática plantea anular los casos de presos políticos desde el 1 de enero de 1999 hasta el 30 de enero de este año.

La normativa establece que el tribunal competente, a solicitud del Ministerio Público o de la persona procesada o condenada, verificará los supuestos de la amnistía y decretará el sobreseimiento de los procesos en curso o la revisión de sentencias firmes para su anulación.

Jorge Rodríguez anunció que la liberación de presos políticos se ejecutará el mismo día en que se apruebe la ley de amnistía. Foto: EFE/Miguel Gutierrez

LEA TAMBIÉN: Delcy Rodríguez anuncia próxima ley de amnistía a presos políticos en Venezuela

Asimismo, el texto señala que se “dictará todas las medidas o providencias necesarias para asegurar el cumplimiento de esta ley, incluyendo el cese de las medidas de coerción personal y de las medidas alternativas a la privación de libertad”, además de dar por finalizadas las investigaciones y eliminar registros y antecedentes.

DETENIDOS, EXCARCELACIONES Y CUESTIONAMIENTOS

La ONG Foro Penal cifra en 687 el número de presos políticos en Venezuela. Según la organización, al menos 383 personas han sido excarceladas desde el 8 de enero, cuando el presidente del Parlamento anunció la liberación de un “número importante” de detenidos.

El Gobierno encargado, por su parte, ha afirmado que las liberaciones ascienden a 895, aunque no ha publicado listados oficiales. Durante el encuentro con los familiares, Rodríguez reiteró que van a “reparar” todos “los errores que se hayan cometido” y pidió elaborar una lista de los casos para darles seguimiento.

“Entre el martes que viene, y a más tardar el viernes, están todos sueltos”, insistió.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora, advirtió de “omisiones graves” en el borrador, como la exclusión de amplios grupos de presos políticos civiles y militares y la no derogación de normas que, a su juicio, forman parte del “marco legal represivo”.

Elaborado con información de Agencia EFE