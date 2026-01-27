Venezuela no es simplemente otro país con problemas; es una tragedia a una escala que América Latina no ha visto en generaciones. Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez.
Venezuela no es simplemente otro país con problemas; es una tragedia a una escala que América Latina no ha visto en generaciones. Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez.
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Para quienes piensan la política en términos de ideología y categorías rígidas, los extraordinarios acontecimientos en Venezuela plantean una pregunta incómoda: ¿cuál es la posición moralmente correcta frente a un drama tan complejo?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.