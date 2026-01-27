Algunos celebran la salida de Nicolás Maduro simplemente porque era un dictador brutal. Les resulta en gran medida indiferente la violación del derecho internacional que cometió Estados Unidos al capturarlo (esta es la visión mayoritaria entre los venezolanos).

Otros, más centrados en la política estadounidense, no sienten ningún apego por Maduro, pero rechazan el despliegue de fuerzas militares del presidente Donald Trump en Sudamérica sobre fundamentos dudosos, sin aprobación del Congreso y con el inconfundible aroma de otro experimento de construcción nacional.

LEA TAMBIÉN: Caída del asesor de Maduro es punto de quiebre en la Venezuela de Delcy Rodríguez

Los izquierdistas radicales se oponen a la intervención por principio y, no por coincidencia, lamentan la desaparición de las absurdas proclamas socialistas de Maduro (estos antiimperialistas acérrimos parecen haberse multiplicado en la era Trump). Por último, un grupo más pragmático se maravilla ante la demostración descarnada del poder de Estados Unidos sin sentir obligación alguna de limpiar el desastre en que se ha convertido Venezuela.

La posición más difícil de defender pertenece a quienes sienten un agradecimiento genuino a que Maduro finalmente enfrente consecuencias, pero también reconocen que Estados Unidos no puede simplemente recorrer el mundo secuestrando líderes que desagradan a la Casa Blanca.

En el clima polarizado actual, sostener simultáneamente dos ideas aparentemente contradictorias puede resultar angustiante. Ya he tenido más de una discusión con amigos al respecto, y rara vez terminan bien. Si ha seguido la avalancha de comentarios sobre Venezuela en las últimas semanas, probablemente se haya topado con argumentos convincentes y racionales que justifican ambas posturas, pero no al mismo tiempo.

Maduro fue fotografiado a bordo del USS Iwo Jima esposado, con protectores auditivos y una especie de venda en los ojos.

Pero no tema. Con un poco de perspectiva, esta posición no solo es defendible; es coherente.

Es totalmente posible respaldar lo que Estados Unidos hizo en el caso específico de Maduro y, al mismo tiempo, mantener un profundo escepticismo frente a intervenciones similares en otros lugares y plena conciencia del interés propio de Washington. Y es perfectamente consistente apoyar la causa de una Venezuela libre y democrática liderada por Estados Unidos sin atarla a lo que uno piense sobre Trump y su política exterior depredadora.

Para explicarlo, es necesario un repaso histórico.

Venezuela no es simplemente otro país con problemas; es una tragedia a una escala que América Latina no ha visto en generaciones. No hace mucho, una de las naciones más ricas de la región fue vaciada por el proyecto socialista chavista. La economía colapsó y el producto interno bruto se redujo casi un 80% desde 2012, mientras su otrora todopoderosa industria petrolera se desmoronó. Resultados así suelen asociarse a guerras. Se estima que ocho millones de venezolanos huyeron del país. Miles fueron encarcelados a medida que un gobierno cada vez más autoritario aplastaba la disidencia.

Para comprar cobertura política, Maduro concedió acceso privilegiado a potencias extranjeras, desde Cuba hasta Irán, y cultivó vínculos con organizaciones terroristas como Hezbolá lo que desestabilizó aún más la región. Rusia incluso construyó una planta de municiones en Venezuela para producir cartuchos para fusiles Kalashnikov. Los chavistas no parecían demasiado preocupados por la soberanía en aquel entonces.

A lo largo de los años hubo múltiples intentos de corregir el rumbo: protestas masivas brutalmente reprimidas, diálogos entre gobierno y oposición, mediación internacional liderada por actores independientes como Noruega y Catar, sanciones económicas y políticas y el fallido experimento de un gobierno paralelo encabezado por Juan Guaidó.

La última oportunidad real de una transición pacífica llegó con la elección de 2024, que la oposición ganó de manera contundente, solo para que Maduro la robara descaradamente y proclamara su victoria sin presentar prueba alguna. Lo que siguió fue previsible: una nueva ola de represión, facilitada por la complicidad de aliados y vecinos que nunca lograron unirse en torno a una solución viable. Aun así, según se informa, Maduro recibió múltiples ofertas para negociar un exilio con privilegios. Las rechazó todas.

Este boceto de la sala del tribunal muestra al depuesto mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, asistiendo a su comparecencia ante el Tribunal Federal de Nueva York. ( Jane ROSENBERG / AFP).

Desde esa perspectiva, la extracción de Trump del líder venezolano puede entenderse como un cortocircuito positivo e incluso inevitable: un acto extraordinario que interrumpió el statu quo en descomposición que protegía al régimen, forzando al país hacia una trayectoria diferente. Cuando visité Caracas en 2021, durante un breve período de aparente distensión entre el régimen y Washington, el chavismo parecía destinado a aferrarse al poder durante décadas. Esa evaluación ya no se sostiene.

Este nuevo experimento, con la presidenta interina Delcy Rodríguez recibiendo órdenes de Washington, incluida la CIA, aún puede fracasar de manera estrepitosa. Pero ha abierto una nueva era. Y con habilidad política y paciencia estratégica, Venezuela podría finalmente avanzar hacia la transición democrática que se le ha negado durante tanto tiempo.

El camino que imagino depende de que el chavismo enfrente su propia contradicción fundamental: proclamarse antiimperialista mientras actúa como un subordinado del gobierno de Estados Unidos. Con el tiempo, es probable que se amplíen las grietas internas, en particular dentro de las Fuerzas Armadas, la fuerza impenetrable que ha sostenido al régimen y bloqueado a la oposición.

La apertura política forzada por Washington, combinada con cierto grado de recuperación económica, podría realinear los incentivos hacia una nueva elección general bajo la supervisión de Estados Unidos y organismos internacionales. En ese escenario, el chavismo conservaría representación política, enfrentando a una oposición revitalizada. Si eso ocurre, la remoción forzada de Maduro no solo quedaría reivindicada; habría demostrado ser una fuerza progresista para Venezuela y la región.

Antes de que presione “enviar” a su correo cargado de odio, soy plenamente consciente de que muchas cosas pueden salir mal, empezando por un gobierno de Trump que no parece tener la disciplina, o quizá ni siquiera el interés, para llevar este resultado hasta el final. Las advertencias sobre los riesgos de abandonar los esfuerzos democráticos deben ser escuchadas; más temprano que tarde, Venezuela tendrá que producir un marco para la transición política, y no solo porque constitucionalmente Rodríguez solo puede permanecer 180 días como presidenta interina.

El tablero que hay que observar en los próximos meses incluye la liberación continuada de presos políticos, el regreso de figuras opositoras, la reconstitución del Consejo Nacional Electoral para incluir representantes respetados y el establecimiento de un padrón electoral creíble. En el frente petrolero, las empresas deberían recibir igualdad de derechos para invertir, en lugar de privilegiar a empresarios vinculados al régimen, como parecen hacer los recientes cambios a la ley de hidrocarburos.

Maduro fue llevado ante un tribunal en Manhattan el 5 de enero.

¿Ocurrirá todo esto? El tiempo lo dirá, pero todos los que estén genuinamente interesados en una Venezuela libre deberían presionar para que suceda. Es cierto que la captura de Maduro por parte de Estados Unidos violó el derecho internacional, pero lo hecho, hecho está. Y no hay contradicción moral entre celebrar la caída de Maduro y reconocer la violación de las normas internacionales.

Las encuestas sugieren que esta es precisamente la forma en que la mayoría de los latinoamericanos ve la situación, en marcado contraste con las percepciones en Estados Unidos. Más allá del debate académico sofisticado y de los cálculos políticos, una cita simple pero poderosa en un reportaje de The New York Times resume la posición adecuada frente al acontecimiento: “Estoy feliz porque vi caer a un dictador, y estoy feliz porque mis amigos venezolanos están felices”.

Estoy seguro de que ningún venezolano decente quería llegar a este punto. Ojalá este conflicto se hubiera resuelto utilizando alguna de las muchas herramientas institucionales latinoamericanas diseñadas para este tipo de crisis. Eso no ocurrió, en gran medida por la inoperancia pasiva de las potencias regionales. Si el camino hacia la normalización requiere compromisos temporales como tolerar a Rodríguez como presidenta interina o que María Corina Machado tenga que tragarse su orgullo, que así sea. Las opciones perfectas para Venezuela desaparecieron hace mucho tiempo.

Escrito por Juan Pablo Spinetto