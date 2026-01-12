Fotografía que muestra nombres de presos políticos en Venezuela durante una vigilia afuera de El Helicoide este domingo, en Caracas (Venezuela). (Foto: EFE)
Fotografía que muestra nombres de presos políticos en Venezuela durante una vigilia afuera de El Helicoide este domingo, en Caracas (Venezuela). (Foto: EFE)
Venezuela anunció el lunes la excarcelación de 116 presos políticos dentro de un lento proceso de liberaciones

“Estas medidas han beneficiado a personas privadas (de libertad) por hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la Nación”, dice un comunicado del ministerio del Servicio Penitenciario.

Los familiares permanecen angustiados día y noche frente a las cárceles con la esperanza de estar entre los beneficiados.

La ONG Foro Penal reportó que durante la madrugada de este lunes hubo 24 liberaciones, entre estas las de dos italianos. La oposición informó la excarcelación de un dirigente juvenil.

“Recibo con alegría y satisfacción la liberación de los connacionales Alberto Trentini y Mario Burlò, que se encuentran seguros en la embajada de Italia en Caracas. Hablé con ellos y un avión partió ya desde Roma para traerlos de vuelta a casa”, celebró en X la primera ministra, Girogia Meloni, al agradecer al gobierno de la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez.

Grupos de derechos humanos estiman que hay entre 800 y 1,200 presos por razones políticas en Venezuela.

Las liberaciones fueron anunciadas el jueves pasado bajo presión del presidente Donald Trump, que asegura estar “a cargo” del país tras deponer a Maduro.

Trump celebró el proceso de liberaciones “a lo grande”.

