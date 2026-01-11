El Gobierno de Cuba rechazó este domingo las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que la isla recibió durante años dinero y petróleo de Venezuela a cambio de servicios de seguridad prestados a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

El pronunciamiento oficial fue realizado por el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, quien afirmó en redes sociales que Cuba “no recibe ni ha recibido nunca compensación monetaria o material por servicios de seguridad prestados a ningún país”.

Añadió que, a diferencia de Estados Unidos, en la isla no existe “un Gobierno que se preste al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros Estados”.

Respuesta política y advertencia de defensa

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, se sumó a la respuesta con un mensaje en el que sostuvo que el país “se prepara, dispuesto a defender la Patria hasta la última gota de sangre”, en un contexto de creciente tensión diplomática con Washington.

Rodríguez también defendió el derecho de Cuba a importar combustible desde los mercados dispuestos a exportarlo, sin interferencias externas.

Señaló que dichas operaciones forman parte del ejercicio soberano de las relaciones comerciales y no deben estar sujetas a “medidas coercitivas unilaterales” impuestas por Estados Unidos.

Declaraciones de Trump y advertencia a Cuba

Las reacciones del Gobierno cubano se produjeron tras un mensaje publicado por Trump en su red social Truth Social, en el que afirmó que “no habrá más petróleo ni dinero de Venezuela para Cuba”.

Según el mandatario estadounidense, La Habana habría vivido durante años del crudo venezolano a cambio de servicios de seguridad brindados a los dos últimos gobiernos del país sudamericano.

Trump añadió que Cuba debería “llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde” y aseguró que Washington ejercerá un control total sobre la venta del petróleo venezolano.

En el mismo mensaje, el presidente estadounidense sostuvo que Venezuela cuenta ahora con la protección del “ejército más poderoso del mundo”, en referencia a las fuerzas armadas de Estados Unidos.

Relación energética con Venezuela y presión externa

Venezuela ha sido el principal proveedor energético de Cuba desde la firma de un acuerdo bilateral que contempló el intercambio de crudo por servicios profesionales, principalmente médicos y educativos, aunque también en áreas de seguridad y defensa.

Durante años, los envíos llegaron a alcanzar hasta 100,000 barriles diarios, volumen que se redujo progresivamente hasta un promedio de 27,000 barriles diarios en 2025.

Esta caída respondió tanto al descenso de la producción petrolera venezolana como al endurecimiento de las sanciones estadounidenses.

A ello se suman las intercepciones de buques petroleros sancionados y los anuncios de Washington sobre un mayor control de la comercialización del crudo venezolano.

Crisis energética en la isla

Cuba atraviesa desde mediados de 2024 una profunda crisis energética, marcada por frecuentes averías en sus centrales termoeléctricas, la obsolescencia de su infraestructura y la escasez de divisas para importar combustible.

Estas condiciones han provocado apagones de 20 o más horas diarias en amplias zonas del país.

Según estimaciones, la isla requiere alrededor de 110,000 barriles diarios para cubrir sus necesidades energéticas básicas, de los cuales cerca de 40,000 provienen de la producción nacional.

El resto se cubre mediante importaciones, principalmente desde Venezuela y México, y en menor medida desde Rusia, de acuerdo con estudios independientes.