La presidenta Keiko Fujimori tomó juramento a Ernesto Álvarez Miranda como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), cargo que asume tras haber liderado la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) durante el gobierno de transición de José Jerí.

Horas después de su designación, el abogado utilizó su cuenta en X para compartir un mensaje que deja entrever el enfoque con el que inicia esta nueva etapa.

“El poder es efímero, estresante y traicionero; en cambio, el compromiso con el Estado de Derecho y los valores cristianos le da sentido a la existencia”, escribió.

La publicación fue difundida minutos después de asumir el cargo y constituye su primera reflexión pública como integrante del Gabinete encabezado por Luis Galarreta.

¿Quién es Ernesto Álvarez? Trayectoria del nuevo ministro de Justicia | Foto: GEC

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Abogado y doctor en Derecho por la Universidad de San Martín de Porres (USMP), Álvarez complementó su formación con una especialización en Derecho Político en la Universidad de Navarra (España), además de estudios de posgrado en Derechos Humanos en la American University y en justicia constitucional en la Universidad de Pisa (Italia).

Su carrera profesional ha estado ligada principalmente al derecho constitucional, tanto desde la academia como desde la función pública.

Antes de ocupar cargos políticos, desarrolló una extensa trayectoria universitaria. Ha sido profesor principal de la Facultad de Derecho de la USMP, donde también ejerció como director del Instituto de Investigación Jurídica, coordinador del Doctorado en Derecho y decano de la facultad.

Asimismo, fue docente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), la Universidad Femenina del Sagrado Corazón (Unifé) y la Academia de la Magistratura.

Su mayor exposición pública llegó en 2007, cuando fue elegido magistrado del Tribunal Constitucional (TC).

Permaneció en el cargo hasta 2014 y, durante ese periodo, presidió el máximo intérprete de la Constitución. Desde esa posición participó en decisiones vinculadas con la protección de derechos fundamentales y el control constitucional, consolidando un perfil técnico en el derecho público.

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Tras concluir su etapa en el TC, continuó dedicado a la docencia, la investigación y el análisis jurídico, hasta que en octubre de 2025 fue convocado por el entonces presidente José Jerí para asumir la Presidencia del Consejo de Ministros. Desde ese cargo condujo el denominado gobierno de transición y reconciliación nacional hasta febrero de este año.

Ahora, Álvarez retorna al Consejo de Ministros, aunque desde una cartera distinta. Como titular del Minjusdh tendrá entre sus principales desafíos la conducción de la política nacional de justicia, la coordinación con las entidades del sistema judicial y penitenciario, la defensa jurídica del Estado y el impulso de reformas vinculadas con el sector.

Su designación representa, además, el regreso de un jurista con amplia experiencia constitucional a una posición clave dentro del Ejecutivo, en un contexto en el que la agenda de justicia y seguridad tendrá un papel central durante el inicio del nuevo gobierno.

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