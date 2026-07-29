La presidenta de la república, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, fue reconocida oficialmente como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.

Estuvo acompañada de los ministros de Defensa, Rafael Belaunde y del Interior, César Astudillo. La ceremonia se desarrolló en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno.

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General de Ejército César Briceño Valdivia, realizó el reconocimiento formal y entregó el Bastón de Mando a la mandataria, símbolo de autoridad y conducción suprema sobre las fuerzas encargadas de la defensa y el orden interno.

Keiko Fujimori pasa revista a las tropas en el frontis el Palacio de Gobierno acompañada por ministros del Interior y Defensa. (TVPerú)

El acto contó con la presencia de altas autoridades del Estado, el jefe del Comando Conjunto, los comandantes generales de las instituciones armadas y de la Policía Nacional, así como altos mandos militares, oficiales y personal subalterno, en un marco de respeto a la institucionalidad y al orden democrático.

Posteriormente, se realizará el primer Consejo de Ministros, sesión en la que se aprobarán las medidas necesarias para la conducción del país, segun lo anunció en la víspera el jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta.