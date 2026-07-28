César Astudillo juramentó como nuevo ministro del Interior del gobierno de Keiko Fujimori. FOTOS: ALESSANDRO CURRARINO/EL COMERCIO
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Redacción Gestión
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, del gobierno de Keiko Fujimori.

Ingresó a la Escuela Militar de Chorrillos en 1979 y egresó como subteniente de Infantería en 1983, integrando la promoción “Héroes de la Breña”.

donde lideró operaciones contrasubversivas y contra el narcotráfico.

En el plano profesional, también ingeniero de sistemas e informático, con estudios de maestría en Administración y en Ciencias Militares. A su vez, cuenta con un doctorado en Desarrollo y Seguridad Estratégica.

Astudillo tuvo participaciones en el conflicto del Cenepa en 1995 y como parte del comando en la operación Chavín de Huántar en 1997. Asimismo, intervino en la pacificación de la zona del Huallaga vinculada a la captura de ‘Artemio’.

Astudillo fue nombrado Comandante General del Ejército del Perú en 2017 y posteriormente, en 2018, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, cargo que desempeñó hasta el 28 de julio de 2021.

Desde ahí, se encargó de la planificación y ejecución de operaciones militares, así como en la coordinación entre las distintas armas para enfrentar amenazas como los remanentes del terrorismo, el narcotráfico y la protección de infraestructuras críticas.

Ya en retiro, Astudillo postuló al Senado por Fuerza Popular, cargo que alcanzó tras las Elecciones Generales de 2026.

César Astudillo asume el Ministerio del Interior en el gabinete de Luis Galarreta. (Foto: Captura/América Noticias)
César Astudillo asume el Ministerio del Interior en el gabinete de Luis Galarreta. (Foto: Captura/América Noticias)

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