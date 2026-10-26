Trabajos se realizan en 4 penales. Según la mandataria, se continuará con operativos en cárceles para desmantelar antenas. Foto: INPE
Trabajos se realizan en 4 penales. Según la mandataria, se continuará con operativos en cárceles para desmantelar antenas. Foto: INPE
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Redacción Gestión
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El gobierno de Keiko Fujimori realiza este lunes 26 de octubre un megaoperativo en cárceles para desmantelar antenas de telecomunicaciones ilegales.

En una tarea conjunta con efectivos de la Policía Nacional del Perú, la mandataria señaló que se pondrá fin a estas infraestructuras que ayudaban a los reos a mantener su presencia digital en labores como la extorsión.

, dijo a Canal N.

En total, son 43 antenas identificadas en las cercanías de cárceles limeñas y que se utilizaban para

Se han podido identificar señales ilegales que son transmitidas por torres, dirigidas a 4 penales intervenidos. En las próximas semanas tendremos más operativos”, añadió el ministro de Transportes, José Tangherlini.

Estos equipos serán llevados a comisarías para su posterior incautación. “Nos desharemos de manera adecuada de estos productos”, añadió.

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