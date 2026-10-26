El gobierno de Keiko Fujimori realiza este lunes 26 de octubre un megaoperativo en cárceles para desmantelar antenas de telecomunicaciones ilegales.

En una tarea conjunta con efectivos de la Policía Nacional del Perú, la mandataria señaló que se pondrá fin a estas infraestructuras que ayudaban a los reos a mantener su presencia digital en labores como la extorsión.

“El control de las cárceles se va a retomar. No van a haber señales ni telecomunicaciones. Será constante en todos los penales a nivel nacional”, dijo a Canal N.

En total, son 43 antenas identificadas en las cercanías de cárceles limeñas y que se utilizaban para delitos como el cobro de cupos y llamadas extorsivas.

“Se han podido identificar señales ilegales que son transmitidas por torres, dirigidas a 4 penales intervenidos. En las próximas semanas tendremos más operativos”, añadió el ministro de Transportes, José Tangherlini.

Estos equipos serán llevados a comisarías para su posterior incautación. “Nos desharemos de manera adecuada de estos productos”, añadió.