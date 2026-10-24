El histórico Ferrocarril Huancayo-Huancavelica, conocido como el Tren Macho, volvió a operar tras un año de paralización.

Este sábado, la presidenta Keiko Fujimori, encabezó la reactivación del servicio en el tramo Chilca-Cuenca y anunció que el objetivo es habilitar más de 120 kilómetros de vía férrea para ampliar la conexión entre Junín y Huancavelica.

Durante la ceremonia por los 100 años del ferrocarril, realizada en la estación Chilca, en Huancayo, la mandataria sostuvo que la recuperación de esta infraestructura debe continuar, independientemente de qué gobierno haya impulsado los proyectos.

“Tenemos los proyectos importantes, no importa quién lo haya hecho, hay que continuarlos”, afirmó Fujimori, quien señaló que decidió acompañar la puesta en marcha del servicio luego de conocer que se habían habilitado 57 kilómetros de vía férrea.

¿CUÁNDO VUELVE EL SERVICIO Y CUÁNTO DURARÁ EL RECORRIDO?

El servicio ferroviario comenzará a trasladar pasajeros gratuitamente desde este lunes 26 de octubre, con salidas los lunes en el tramo Chilca-Cuenca.

El recorrido tendrá una duración aproximada de dos horas y atenderá a pobladores, profesores, personal médico, comerciantes y turistas.

La ruta comprende las estaciones Chilca y Manuel Tellería, además de nueve paraderos: Viques, Paccha Soccos, Chanca, Retama, Ingahuasi, Huarisca, Parco, Pilchaca y Cuenca.

En el centenario del Ferrocarril Huancayo-Huancavelica, la mandataria anunció que buscará ampliar la vía férrea y mejorar la carretera Huancavelica-Santa Inés. Foto: Presidencia.

El servicio permitirá a los habitantes desplazarse por motivos laborales y llevar sus productos a los mercados. Además, se estima que entre fines de octubre y el 30 de noviembre el ahorro conjunto para los pasajeros alcanzará los S/ 52,000.

Para atender la demanda, se dispone de un autovagón habilitado y una locomotora con coches de pasajeros. Asimismo, se proyecta incorporar salidas los viernes desde fines de noviembre.

GOBIERNO PLANTEA AMPLIAR RECORRIDO HASTA PISCO

Fujimori afirmó que la reactivación del servicio no debe limitarse a los 57 kilómetros habilitados. Según indicó, la meta es recuperar más de 120 kilómetros de vía férrea y avanzar hacia una mayor conexión territorial.

La presidenta también recogió el planteamiento del gobernador regional de Huancavelica para que el tren siga una ruta por Huaitará y llegue hasta Pisco, en función de las condiciones geográficas de la zona.

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En ese contexto, destacó la concesión del proyecto bajo la modalidad de asociación público-privada (APP), que contempla una inversión superior a los US$ 500 millones.

ANUNCIAN INVERSIÓN EN CARRETERA HUANCAVELICA - SANTA INÉS

La jefa de Estado, Fujimori también se refirió a la infraestructura vial de la región y anunció que parte de las inversiones previstas para los próximos años se destinará a la carretera Huancavelica-Santa Inés, hasta su conexión con la carretera Libertadores.

“Se invertirán 18 mil millones de soles el próximo año. Una parte de este presupuesto vamos a hacer para que en los próximos tres años esta carretera, tan importante para el desarrollo de Huancavelica, se haga realidad”, afirmó.

Por su parte, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini, destacó la recuperación de los 57 kilómetros de vía férrea y el retorno de una alternativa de transporte para las comunidades de Junín y Huancavelica.

El gobernador regional de Huancavelica, Leoncio Huayllani, agradeció la reactivación del servicio y planteó establecer una tarifa social para facilitar el acceso de la población una vez que concluya el periodo de gratuidad.

La ceremonia contó también con la participación de la vicegobernadora regional de Junín, Milagros Inche Arias, autoridades locales y representantes de las comunidades.