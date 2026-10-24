Las condiciones que han propiciado el crecimiento del PBI no son permanentes. (Foto: Andina)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

La economía peruana viene creciendo, pese a sus vulnerabilidades como el alto grado de informalidad y el impacto previsto por el fenómeno de El Niño.

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