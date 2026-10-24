El reclamo se sustenta en que el Congreso está integrado por el Senado y la Cámara de Diputados. Torres respondió en X con referencias al marco constitucional y al reglamento del Senado. Foto: Composición Gestión.
El reclamo se sustenta en que el Congreso está integrado por el Senado y la Cámara de Diputados. Torres respondió en X con referencias al marco constitucional y al reglamento del Senado. Foto: Composición Gestión.
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Redacción Gestión
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A través de un oficio dirigido a Torres, Reto cuestionó que la autógrafa de la norma consigne al Senado de la República y únicamente las postfirmas del presidente y el primer vicepresidente de esa cámara.

“Llama la atención que en la referida autógrafa se haya consignado al Senado de la República y solo la postfirma del presidente y primer vicepresidente del Senado y no al Congreso y la postfirma del suscrito como titular de la Cámara de Diputados y de la Primera Vicepresidencia de esta Cámara”, señala el documento.

Reto cuestiona representación del Congreso

En esa línea, consideró que la publicación de la ley de delegación de facultades no cumple formalmente con la manifestación de la voluntad del Parlamento ni con el marco constitucional vigente.

La controversia se centra en la ausencia de las firmas de los representantes de la Cámara de Diputados en el documento publicado, por lo que Reto pidió a Torres adoptar medidas correctivas.

Miguel Torres responde con referencias legales

Por su parte, el presidente del Senado respondió a través de su cuenta en la red social X, donde compartió dos imágenes con disposiciones de la Constitución Política del Perú y del reglamento de la Cámara Alta.

En su publicación, Torres hizo referencia al artículo 105 de la Constitución, así como a los artículos 37 y 148 del reglamento del Senado, en respuesta a los cuestionamientos sobre la publicación de la norma.

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