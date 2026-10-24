El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, solicitó al titular del Senado, Miguel Torres, corregir la publicación de la ley que delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo, debido a que el documento no incluye su firma ni la de Anali Márquez, primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados.

A través de un oficio dirigido a Torres, Reto cuestionó que la autógrafa de la norma consigne al Senado de la República y únicamente las postfirmas del presidente y el primer vicepresidente de esa cámara.

“Llama la atención que en la referida autógrafa se haya consignado al Senado de la República y solo la postfirma del presidente y primer vicepresidente del Senado y no al Congreso y la postfirma del suscrito como titular de la Cámara de Diputados y de la Primera Vicepresidencia de esta Cámara”, señala el documento.

Reto cuestiona representación del Congreso

El titular de la Cámara de Diputados sostuvo que el Congreso no está conformado únicamente por el Senado, sino también por la Cámara de Diputados, de acuerdo con el artículo 90 de la Constitución Política del Perú.

En esa línea, consideró que la publicación de la ley de delegación de facultades no cumple formalmente con la manifestación de la voluntad del Parlamento ni con el marco constitucional vigente.

La controversia se centra en la ausencia de las firmas de los representantes de la Cámara de Diputados en el documento publicado, por lo que Reto pidió a Torres adoptar medidas correctivas.

Miguel Torres responde con referencias legales

Por su parte, el presidente del Senado respondió a través de su cuenta en la red social X, donde compartió dos imágenes con disposiciones de la Constitución Política del Perú y del reglamento de la Cámara Alta.

La autógrafa de la ley de delegación de facultades fue suscrita y remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación, de conformidad con la Constitución Política del Perú y el Reglamento del Senado. El procedimiento seguido se encuentra dentro del marco normativo vigente. https://t.co/dPFDHIajob — Miki Torres (@mikitorresfp) October 23, 2026

En su publicación, Torres hizo referencia al artículo 105 de la Constitución, así como a los artículos 37 y 148 del reglamento del Senado, en respuesta a los cuestionamientos sobre la publicación de la norma.

El intercambio entre ambos titulares de las cámaras se produce tras la publicación de la ley que delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materias de seguridad ciudadana y frente al fenómeno El Niño.