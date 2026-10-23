El texto aprobado incorpora la obligación de presentar una declaración jurada de no afiliación política vigente. Durante el debate, algunos senadores plantearon dar mayor peso a los méritos académicos y profesionales. Foto: Congreso
El texto aprobado incorpora la obligación de presentar una declaración jurada de no afiliación política vigente. Durante el debate, algunos senadores plantearon dar mayor peso a los méritos académicos y profesionales. Foto: Congreso
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Redacción Gestión
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El texto sustitutorio, correspondiente a la Proposición Legislativa 00011-2026-2031-S, fija reglas para la selección de candidatos por parre del Senado, con criterios de transparencia, imparcialidad, integridad y mérito para el proceso.

Entre los principales cambios figura la distribución del puntaje de evaluación: hasta 70 puntos por méritos curriculares y 30 por la entrevista personal. Los postulantes que no alcancen 50 puntos en la evaluación curricular quedarán descalificados.

El reglamento también contempla la exclusión de candidatos que presenten información falsa en cualquier etapa del proceso e incorpora el requisito de presentar una declaración jurada de no afiliación vigente a organizaciones políticas.

Antes de la votación, el presidente del grupo de trabajo dio a conocer los aportes incorporados al texto sustitutorio y las precisiones realizadas para asegurar la coherencia de sus disposiciones.

Entre ellas, se establece que los grados académicos deberán estar inscritos en el

DEBATE Y APORTES

Las senadoras de Fuerza Popular, Martha Chávez Cossío y Patricia Juárez Gallegos destacaron la importancia de la entrevista personal para evaluar la capacidad y el criterio de los postulantes.

Por Juntos por el Perú, los senadores Hugo Ccahuana, Humberto Morales, Víctor Cutipa e Iber Maraví plantearon dar mayor peso a los méritos académicos y profesionales y reducir la ponderación de la entrevista personal. Ccahuana propuso asignar 85% a la evaluación curricular y 15% a la entrevista.

Por su parte, el senador Humberto Morales y la senadora de Buen Gobierno, Susana Matute propusieron incorporar una declaración jurada de no afiliación política vigente.

Mientras que la senadora de Ahora Nación Ruth Luque Ibarra impulsó incluir el principio de integridad y precisar que la exclusión por presentar información falsa pueda aplicarse en cualquier etapa del proceso.

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