Partido Obras indicó estar a favor de incrementar algunas facultades. (Foto: Congreso)
Partido Obras indicó estar a favor de incrementar algunas facultades. (Foto: Congreso)
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Redacción Gestión
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, indicó el vocero del grupo parlamentario Daniel Barragán.

Barragán expresó su apoyo a ampliar algunas facultades, aunque indicó que se requiere revisar la nueva redacción del predictamen.

y pymes vinculadas con emprendimientos rurales de mujeres, especialmente en las regiones.

“Y el tema de seguridad ciudadana, por ejemplo, nosotros pusimos poner un tema normativo sobre cómo podríamos incentivar el uso de los drones para el mejoramiento de la seguridad ciudadana en el país”, indicó en declaraciones a la prensa.

, presidente de la comisión.

Sobre la posibilidad de calificar como terroristas a las organizaciones criminales, el vocero sostuvo que el terrorismo busca alcanzar el poder y cambiar las estructuras mediante la fuerza y la violencia.

“En este caso, la inseguridad ciudadana no es la búsqueda del poder, es la búsqueda solamente del desorden y de sacar ventaja”, indicó.

Como se recuerda,

La iniciativa plantea otorgar al Ejecutivo facultades para legislar sobre seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño durante 90 días calendario desde la entrada en vigor de la eventual ley. La sesión se realizará a las 11:00 horas en la sala Miguel Grau del Palacio Legislativo.

El vocero parlamentario señaló que su bancada apoya incluir algunos puntos al predictamen sobre delegación de facultades que prepara la Comisión de Constitución del Senado. (Foto: Presidencia)
El vocero parlamentario señaló que su bancada apoya incluir algunos puntos al predictamen sobre delegación de facultades que prepara la Comisión de Constitución del Senado. (Foto: Presidencia)

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