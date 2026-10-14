La bancada del Partido Cívico Obras en el Senado indicó que se encuentra a favor de incorporar algunos puntos al predictamen sobre delegación de facultades que prepara la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, indicó el vocero del grupo parlamentario Daniel Barragán.

Barragán expresó su apoyo a ampliar algunas facultades, aunque indicó que se requiere revisar la nueva redacción del predictamen.

La bancada está de acuerdo con incluir medidas relacionadas con el fenómeno El Niño y pymes vinculadas con emprendimientos rurales de mujeres, especialmente en las regiones.

“Y el tema de seguridad ciudadana, por ejemplo, nosotros pusimos poner un tema normativo sobre cómo podríamos incentivar el uso de los drones para el mejoramiento de la seguridad ciudadana en el país”, indicó en declaraciones a la prensa.

Barragán señaló que esperan revisar el predictamen, cuyo debate está previsto para la siguiente en una sesión convocada por Carlos Mesía, presidente de la comisión.

Sobre la posibilidad de calificar como terroristas a las organizaciones criminales, el vocero sostuvo que el terrorismo busca alcanzar el poder y cambiar las estructuras mediante la fuerza y la violencia.

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“En este caso, la inseguridad ciudadana no es la búsqueda del poder, es la búsqueda solamente del desorden y de sacar ventaja”, indicó.

Como se recuerda, la Comisión de Constitución del Senado se reunirá el jueves 15 de noviembre para debatir y votar el predictamen sobre la propuesta enviada por la Cámara de Diputados.

La iniciativa plantea otorgar al Ejecutivo facultades para legislar sobre seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño durante 90 días calendario desde la entrada en vigor de la eventual ley. La sesión se realizará a las 11:00 horas en la sala Miguel Grau del Palacio Legislativo.