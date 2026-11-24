Fuertes oleajes se presentan en la Costa Verde, provocando la caída de postes y la rotura de parte del muro de contención, lo que llevó a su cierre.

Panamericana Televisión , detalló que la parte más afectada fue la playa Wikiki.

Tal como se tenía previsto fuertes oleajes se presentan en distintos balnearios del país. Se ha visto afectado también el malecón de Puerto Viejo, en Cerro Azul, lo que ha generado preocupación entre los vecinos.

Similar situación se vive en Paracas, en Ica, donde el mar ha inundado sectores de la playa El Chaco y perjudicado a los comerciantes de la zona.

En el caso de Fuerte de Tambo de Mora en Chincha, los pescadores no están saliendo a trabajar.

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Del mismo modo se han presentado fuertes oleajes en el balneario de Puerto Eten en Lambayeque lo que obligó a comerciantes y visitantes a retirarse.

MARINA DE GUERRA ADVIERTE INTENSIFICACIÓN DEL OLEAJE

Como se recuerda la Marina de Guerra del Perú advirtió sobre la intensificación progresiva del oleaje anómalo en el litoral nacional entre el 19 y el 25 de noviembre de 2026.

Según el Aviso Especial de Oleaje N.° 49-26, las condiciones del mar, caracterizadas por oleaje del noroeste y oeste, aumentarían de intensidad durante los próximos días.

A través de la Dirección de Hidrografía y Navegación, la institución precisó que las condiciones anómalas persisten, de acuerdo con el monitoreo continuo del estado del mar y lo reportado previamente en el Aviso Especial N.° 48-26.

El fenómeno tendrá diferentes niveles de intensidad según la zona del litoral. En el norte y centro del país se prevé que el oleaje alcance fuerte intensidad, mientras que en el sur se mantendrá entre ligero y moderado.

🌊 Aviso Especial de Oleaje N.° 49-26 Del 19 al 22 de noviembre 📍 Norte: fuerte desde la noche del jueves 19 📍 Centro: fuerte desde la madrugada del viernes 20 📍 Sur: moderado desde la mañana del viernes 20 ⚠️ Mayor impacto en playas orientadas al noroeste. https://t.co/7Tn23XVNCx — Hidrografía Perú (@DHN_peru) November 17, 2026

En Trujillo los fuertes oleajes anómalos en la región La Libertad dañaron cerca de quince metros de una vía departamental en el sector El Silencio, ubicado en el distrito de Huanchaco, durante la madrugada del lunes 23 de noviembre.

La Marina de Guerra del Perú mantiene el monitoreo de las condiciones oceanográficas ante la evolución del fenómeno, cuyo periodo de vigencia se extiende hasta el miércoles 25 de noviembre.