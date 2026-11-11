El Niño ha entrado, desde hace meses, en los cálculos de las empresas peruanas. Algunas han aprobado inversiones para proteger sus instalaciones, otras preparan rutas alternativas, acumulan inventarios o buscan asegurar el suministro de agua. Sus cifras también reflejan cambios en el clima. Una revisión de numerosas conferencias de resultados financieros revela impactos que ya se sienten y medidas para prevenir nuevos daños.

Alicorp informó que las mayores temperaturas asociadas a El Niño afectaron la demanda de productos vinculados con la harina. En el tercer trimestre, el mercado de harinas cayó 2.1%, frente al crecimiento cercano al 2% que se esperaba. El clima ya modifica el consumo, incluso antes de las lluvias intensas.

En minería, Buenaventura informó ayer que ha invertido unos US$ 50 millones para prepararse ante fenómeno climático. La compañía adelantó de octubre a julio su plan de prevención y reforzó sus sistemas de bombeo y tratamiento de agua. Volcan identificó 137 acciones preventivas en siete áreas y dispuso 24 equipos pesados en seis puntos de apoyo. También trazó cuatro rutas alternativas hacia el Callao, aunque solo una admite tránsito pesado.

Nexa Resources acumula materiales críticos y refuerza drenajes e inspecciones geotécnicas en el país. Southern Copper evalúa la disponibilidad de agua en el sur, donde El Niño suele asociarse con sequías. Los riesgos cambian según la ubicación de las operaciones y exigen respuestas distintas.

Pan American Silver contempla que lluvias superiores a lo normal afecten Shahuindo, en Cajamarca, durante este cuarto trimestre. Es un riesgo incluido en sus previsiones, no un daño ya reportado en esa mina.

La infraestructura aeroportuaria está expuesta. Lima Airport Partners (LAP), concesionaria del Jorge Chávez, advierte que una crecida del río Rímac podría afectar los accesos al terminal, provocar filtraciones en sectores de la segunda pista y comprometer sistemas eléctricos y de comunicaciones. La empresa monitorea las aguas subterráneas y mantiene sus sistemas de drenaje y bombeo.

Arca Continental incorporó El Niño a sus planes regionales de contingencia: busca proteger instalaciones y trabajadores, y sostener el abastecimiento y la distribución ante posibles interrupciones por lluvias. No todas esas medidas han sido identificadas específicamente para el Perú.

En educación, Laureate Education, operador de la UPC y la UPN, considera que la enseñanza virtual e híbrida puede ayudar a mantener las clases si El Niño interrumpe las actividades presenciales.

Los casos muestran cómo El Niño pasa de los pronósticos meteorológicos a las decisiones empresariales. Algunas compañías ya afrontan efectos comerciales. Otras invierten para evitar interrupciones que aún no ocurren. Los preparativos incluyen tanto gastos inmediatos como decisiones sobre la continuidad de sus operaciones.

Pero esos esfuerzos tienen límites. Una gran mina puede disponer de equipos de emergencia y quedar aislada si colapsa una carretera. Un terminal puede proteger sus instalaciones y sufrir si se inundan sus accesos. La preparación empresarial también depende de obras y servicios públicos fuera de su control.

El sector privado está haciendo sus cálculos ante El Niño. La pregunta es si el Estado está actuando con la anticipación necesaria para que esas inversiones preventivas resulten efectivas.

Moisés Navarro Palacios es editor de Opinión de Gestión.