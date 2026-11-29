¿Qué me hubiera gustado saber del dinero y las deudas hace 10 años? Con esa pregunta, Truelany Guerra empezó un proyecto que hoy impacta cada año a 100,000 mujeres profesionales en Latinoamérica (entre RR.SS, cursos y charlas). El piloto comenzó en 2020, en plena pandemia, como un programa beta con 20 alumnas. Luego lanzó The Money Tribe, una plataforma de cursos de educación financiera que, dice, le permitió alcanzar en dos años ingresos equivalentes a los que recibía como ejecutiva de Procter & Gamble (P&G).

El crecimiento también se refleja en algunas de sus cifras. Este año, la compañía cerrará con una facturación de US$ 500,000 y espera alcanzar su primer millón de dólares en 2027. ¿Cómo logró construir el negocio en ese plazo? Su modelo combina, explica, la venta de programas educativos a mujeres profesionales —que representa el 80% de sus ingresos— con servicios para empresas, a través de su línea B2B.

“Creo que nuestro gran diferencial es que tenemos un nicho definido y la capacidad de explicar temas complejos sobre dinero e inversiones sin condescendencia para las mujeres”, explica Guerra a G de Gestión.

“No es que [las mujeres] no tengan disciplina para ahorrar o que no sean capaces. Lo que existe es desconfianza y miedo a tomar decisiones de inversión con su dinero. Además, muchas no conocen otras alternativas”, explica.

Las mujeres y su relación con el dinero

Este año, The Money Tribe cuenta con 10,000 alumnas inscritas en sus cursos. Para 2027, Guerra prevé duplicar tanto el número de participantes como el revenue, impulsada por su ingreso a México y Chile. Actualmente, Perú y Panamá concentran el 70% de la facturación. México resulta atractivo por el tamaño de mercado que les permitirá escalar, mientras que Chile ofrece cercanía y similitudes con el mercado peruano.

El contacto con mujeres profesionales de distintas especialidades —desde artistas y psicólogas hasta banqueras y abogadas— le ha permitido -dice la CEO- identificar patrones en su relación con el dinero. Más de la mitad de sus alumnas tiene entre 35 y 49 años. Muchas se acercan a los 40 y empiezan a preguntarse cómo financiarán su jubilación; otras están por convertirse en madres y buscan ordenar sus finanzas para esa nueva etapa.

“A veces tenemos encuentros presenciales y todavía cuesta hablar de dinero. Pero basta que una cuente cómo creó un fideicomiso o cómo logró que un banco le bajara la tasa de interés para que el resto empiece a hablar”, relata.

Para Guerra, el problema de fondo es la falta de educación financiera y de espacios en los que las mujeres puedan conversar sobre sus decisiones sin sentirse juzgadas. Entre las alumnas hay gerentes generales de mineras y directoras de compañías transnacionales que, pese a su trayectoria profesional, mantienen sus ahorros en depósitos a plazo y obtienen rendimientos ajustados a la inflación.

“No es que no tengan disciplina para ahorrar o que no sean capaces. Lo que existe es desconfianza y miedo a tomar decisiones de inversión con su dinero. Además, muchas no conocen otras alternativas”, explica.

La empresaria identifica también un factor histórico: las mujeres se incorporaron relativamente tarde al sistema financiero y todavía existe desconocimiento sobre las opciones disponibles. Por eso, muchas terminan limitándose a los productos que les recomienda su ejecutivo bancario.

Ampliar las alternativas de inversión

Así, las mujeres podrían conocer más opciones antes de decidir dónde colocar sus ahorros. Guerra observa que muchas siguen considerando el depósito a plazo como un vehículo de inversión, cuando en realidad es una alternativa de ahorro. Otras se limitan a los fondos mutuos que ofrece el banco donde reciben su sueldo.

El universo es más amplio, sostiene. Dentro del sector inmobiliario, por ejemplo, existen alternativas como el crowdfunding, los fondos de inversión inmobiliaria o los REITs que cotizan en Estados Unidos. También menciona los fondos de deuda para startups, el venture capital, los fideicomisos, la renta fija y los fondos alternativos vinculados a préstamos con garantías hipotecarias o proyectos agrícolas.

Eso no significa que todas deban invertir en esos instrumentos. La elección depende del objetivo, el perfil de riesgo, el horizonte de tiempo y el patrimonio que cada persona busca construir. “Nuestro objetivo es que conozcan las alternativas y que, con conocimiento de causa, incluso puedan decir que no”, afirma.

La ruta al 2030

The Money Tribe mantiene hoy un modelo de crecimiento orgánico, sin inversión externa. Guerra es la única accionista y dueña y reconoce que todavía le cuesta delegar parte de las decisiones. Sin embargo, considera que la siguiente etapa de expansión exigirá una estructura distinta y posiblemente la incorporación de capital.

La meta hacia 2030 es alcanzar una facturación de US$ 5 millones y llegar también a la comunidad latina en Estados Unidos. Para financiar esa etapa, la empresa evalúa una eventual ronda de capital hacia inicios de 2029.

El modelo de ingresos también podría cambiar. Actualmente, el 80% proviene de los programas educativos dirigidos a consumidoras y el 20% de servicios para empresas. Hacia 2030, la compañía espera que esa distribución sea menos dependiente de los cursos: proyecta que el B2C represente el 50%, el B2B se mantenga en 20% y una nueva línea de negocio aporte el 30%, aunque evitó dar detalles adicionales.

Consejos de una experta

Guerra resume en tres recomendaciones lo que ha aprendido sobre inversión en estos casi seis años al frente de la plataforma. La primera es que el miedo se enfrenta con conocimiento: entender qué se está haciendo permite tomar decisiones con mayor seguridad. La segunda es conocerse antes de invertir, qué perfil de riesgo tienes, el plazo de inversión o incluso los objetivos propios.

La tercera es encontrar una metodología que pueda sostenerse en el tiempo. No todas las personas tienen horas para seguir los mercados o convertirse en expertas en la compra de acciones. Por eso, recomienda elegir instrumentos y estrategias acordes con la disponibilidad, los objetivos y la tolerancia al riesgo de cada una, sin asumir exposiciones innecesarias.

“Si invertir no nos deja dormir tranquilas cada noche, estamos en el vehículo incorrecto o con la metodología incorrecta”, sostiene.

“Cuanto más hablemos de dinero, más cómodas nos vamos a sentir y más vamos a aprender”, dice Guerra. “No existe bienestar pleno para una mujer sin bienestar financiero”, finaliza.