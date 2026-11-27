El Pleno del Senado aprobó el dictamen que modifica la Ley del impuesto a la Renta, para extender la vigencia de las exoneraciones a los intereses de ahorros bancarios hasta el 2029.

Vale aclarar que el 31 de diciembre de este año vencía la exoneración del IR a los intereses generados por las cuentas de ahorro financiero —a una tasa del 5%, al ser renta de segunda categoría—.

Con 38 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones, la cámara alta dio el visto bueno al documento remitido desde Diputados. Tal como informó Gestión, según expertos esta prórroga fomentará al ahorro y la inclusión financiera de los peruanos.

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Desde la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) explicaron que aplicar el IR a los intereses de los depósitos podría desalentar la utilización de los servicios financieros y aumentar los riesgos de seguridad en el traslado de efectivo.

La exoneración también beneficia a las fundaciones y asociaciones sin fines de lucro; sociedades e instituciones religiosas; cooperativas de ahorro y crédito sus socios, así como entidades de fomento.