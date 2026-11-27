El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, solicitó a la presidenta Keiko Fujimori poner en marcha las medidas de seguridad propuestas por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), luego del asalto armado ocurrido en la Costa Verde, en el Callao.

El burgomaestre manifestó su preocupación por las repercusiones que este tipo de delitos genera en la imagen de Lima y del Perú. En ese sentido, consideró necesario que las autoridades adopten acciones inmediatas para hacer frente a la inseguridad ciudadana.

En esa línea, Reggiardo volvió a plantear la creación de una Secretaría Nacional de Seguridad, propuesta que, según recordó, fue presentada anteriormente por la Municipalidad de Lima como parte de su estrategia para combatir la criminalidad.

“Vuelvo a invocar a la presidenta de la República que tome algunas medidas que hemos humildemente sostenido. Hemos planteado la creación de una Secretaría Nacional de Seguridad, pero, sin duda, estas imágenes no son convenientes para nuestra ciudad capital”, señaló.

Delincuentes a bordo de tres vehículos interceptaron a dos camionetas en la subida Santa Rosa, en La Perla (Callao), antes de las 6:00 a. m. Casi cinco sujetos armados descendieron para robar un cargamento que, según versiones preliminares, serían lingotes de oro. (Fotos: Joseph Ángeles / @photo.gec)

Asimismo, indicó que el Ejecutivo cuenta con las atribuciones necesarias para disponer las medidas que considere pertinentes frente al avance de la delincuencia. Sin embargo, remarcó que es fundamental restablecer el control de la seguridad y prevenir nuevos ataques como el registrado en la Costa Verde.

“Lo que yo manifestaba es que se tiene que tomar ya el control de la situación de la inseguridad. No podemos permitirnos los peruanos eventos como el que hemos tenido que ver a través de un video esta mañana de un asalto. Eso daña a la ciudad, al país y es momento de tomar el control”, afirmó.

Asalto armado en la Costa Verde dejó dos heridos

El pedido del alcalde se produjo tras el ataque perpetrado contra una camioneta blindada en la Costa Verde, a la altura del Callao. El incidente dejó dos personas heridas, quienes se desplazaban rumbo al aeropuerto cuando fueron interceptadas por varios delincuentes.

Según las primeras informaciones, los atacantes emplearon armas de largo alcance para disparar contra el vehículo. Además, habrían robado una maleta y varias bolsas que contenían joyas. Las víctimas fueron llevadas a una clínica de San Miguel, donde se informó que permanecen fuera de peligro.

Tras lo ocurrido, Reggiardo reiteró la necesidad de reforzar las acciones contra la delincuencia y pidió al Gobierno evaluar las iniciativas de seguridad presentadas por la comuna limeña, con el objetivo de evitar nuevos hechos violentos en la capital.